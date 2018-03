Ce risc de faliment au companiile de pe Bursa de Valori Bucuresti? Altman Z-Score, indicatorul care a prevestit insolventa Romcab

Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul și acționarii care au adus o societate in insolvența sau in faliment nu vor mai putea infiinta noi societati, se prevede intr-un proiect de lege depus la Parlament. Initiativa prevede introducerea unui articol nou la art. 283 din Legea societaților, articol potrivit caruia „administratorului…

- Bursa de Valori Bucuresti continua marti tendinta de scadere inregistrata pe parcursul zilei anterioare, avand un rulaj de 3,313 milioane de lei (710,263 euro), dupa 50 de minute de la debutul tranzactiilor, conform Agerpres.

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.…

- Potrivit documentului, la nivelul lunii februarie, Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica s-a majorat cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 46,7 puncte, in timp ce indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pana la 67,1 puncte. De asemenea, indicatorul anticipatiilor a scazut…

- Trei din cele sase companii private care s-au listat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in ultimul an si jumatate au evolutii pozitive fata de pretul de IPO, Medlife (M) stand cel mai bine la acest capitol, actiunile operatorul de servicii medicale fiind in urcare cu aproape 30%. Desi au dat un important…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti sunt subevaluate si au indicatori de performanta superiori celor din regiune, insa acestea pierd din atractivitate din cauza faptului ca managerii rareori poarta discutii cu actionarii si potentialii investitori, considera Bogdan Dragoi,…

- Actiunile BRD au crescut luni cu un spectaculos 3,5% si au inregistrat o valoare a tranzactiilor de aproape 11 mil. lei, cea mai mare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Evolutia vine dupa ce banca a anuntat oficial cel mai mare dividend din istorie, informatie care era insa prezenta in piata…

- Gigantul OMV Petrom contesta amenda penala pentru ucidere din culpa. Compania a anunțat Bursa de Valori București ca va formula apel împotriva hotarârii Judecatoriei Ploiesti privind plata unei amenzi penale de catre societate pentru ucidere din culpa.

- Bursa de Valori București (BVB) și International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Bancii Mondiale, va invita joi, 8 martie, la evenimentul „Suna Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen”. Pentru a celebra Ziua Internaționala a Femeii, peste 50 de burse de valori din intreaga lume se vor…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt asteptate sa distribuie circa 6,6 miliarde lei (1,4 miliarde euro) sub forma de dividende anul acesta, investitorii urmand sa castige intre 5 si 12% in functie de actiunile in care si-au plasat banii. 0 0 0 0 0…

- Sphera Group (SFG), compania listata la Bursa de Valori Bucuresti care opereaza restaurantele KFC, Pizza Hut si Tacco Bell, a raportat vanzari de 573 mil. lei pe 2017, mai mult cu 37% fata de anul precedent la un profit net de 31 mil. lei, minus 36%, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi…

- La Gala de Inaugurare a Anului Bursier 2018, Bursa de Valori București a acordat premii la 19 categorii, dintre care 4 au fost votate de public. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a premiat, in cadrul evenimentului de Inaugurare a Noului an Bursier, care a avut loc la Ateneul Roman, castigatorii premiilor…

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului Bursier…

- ♦ „Dividendele la multe companii se anunta consistente, dar ramane problema sustenabilitatii acestora in anii urmatori (acum sunt rate de alocare mari aplicate la profituri mari)“ ♦ Statul, actionarul majoritar, si-a exprimat intentia de a solicita 90% din profiturile realizate in 2017 de companii.

- Proprietarii Dedeman au informat Bursa de Valori Bucuresti asupre intentiei de preluare a 55,5% din Cemacon, producator de caramizi, tigle si alte produse pentru constructii din argila arsa.

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, a inregistrat anul trecut o crestere cu 3% a profitului net, pana la 73,66 milioane lei, potrivit unui raport financiar preliminar publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Totodata, in perioada ianuarie –…

- Societatea Energetica Electrica SA a realizat in 2017 venituri de 481,2 milioane de lei, in crestere fata de 362,8 milioane de lei in 2016, obtinand un profit de 257 de milioane de lei (fata de 265 de milioane de lei in 2016), arata datele raportate joi de companie catre Bursa de Valori Bucuresti.…

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat anul 2017 pe plus, obtinand un profit net de 45,6 milioane de lei, o majorare de 75% fata de 2016, potrivit raportului publicat de companie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Purcari Wineries s-a lansat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, oferta publica initiala a Purcari Wineries fiind suprasubscrisa de peste patru ori. Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9…

- In anul 2017, numarul companiilor romanesti de impact intrate in insolventa in 2017 a scazut cu circa 7% fata de anul precedent. In schimb,companiile de impact cu capital privat aflate in insolventa aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de peste 1,2 miliarde de euro, in crestere…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis vineri cu scaderi pe toti indicii, BET marcand o pierdere de 1,43%, in vreme ce BET-FI, indicele SIF-urilor inregistra un minus de 0,8%. Trendul negativ are loc dupa ce cu o seara in urma Bursa de la New York a inchis cu o noua prabusire a indicelui Dow Jones…

- Oferta publica initiala (IPO) prin intermediul careia producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti a fost vanduta la pretul minim de 19 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei ajungand la 186,2 mil. lei (40 mil. euro). 0 0 0 0 0 0

- Societatea Argus SA Constanta are un nou director comercial.Potrivit documentului inaintat catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Fiscala si semnat de directorul general Marcu Sabin Robu, consiliul de administratie aproba numirea in functia de Director Comercial al Argus SA Constanta…

- Proiectul de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament in lunile mai - iunie, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu prilejul aniversarii unui deceniu de la listarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. "Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv…

- ♦ Conpet Ploiesti si Nuclearelectrica, companii controlate de stat, sunt printre cele mai performante actiuni de la inceputul anului 2018, cu un avans de 18%, respectiv 11% ♦ Dividende potentiale la Conpet de 28 lei pe actiune si 1,5 lei la Nuclearelectrica, potrivit unei analize a Tradeville vazute…

- Verestoy Attila, decedat miercuri la 63 de ani, era politicianul cu cele mai mare investitii la bursa romaneasca: doar din "foamea de bani a statului" a incasat dividende de 1 mil. lei. Senatorul UDMR avea in portofoliu actiuni la companii care au fost luate in vizor de stat pentru plata unor dividende…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu partenerii sai anunta inceputul etapei de nominalizare a celei dea doua editii a proiectului Made in Romania. Intre 15 si 31 ianuarie antreprenorii romani precum si angajatii din companii romanesti inovatoare sunt invitati sa depuna nominalizarile utilizan...

- Producatorul de vin Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania. ''Purcari intentioneaza sa solicite admiterea…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Creșterea economica a Romaniei este puternica, alerta, dar acesta este și contextul in care au aparut primele dezechilibre, fața de stadiul macroeconomic obișnuit de stabilitate din ultimii ani. Aceasta este caracterizarea facuta economiei naționale de catre Horia Braun Erdei, economist-șef și director…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…