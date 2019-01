Ce rezolutii are Ellie White pentru 2019 Ce rezolutii are Ellie White pentru 2019 Dupa o perioada in care s-a impartit intre concerte si viata de familie, solista are in plan ca anul acesta sa lanseze cel putin 5 piese in colaborare cu producatori muzicali de peste hotare. #backtowork for me.. #studiotime with @raduplayandwin A post shared by Ellie White (@elliewhitemusic) on Jan 5, 2019 at 5:35am PST “Mi-am propus sa lucrez cu cat mai multi producatori straini. Muzica este viata mea si vreau sa experimentez cat mai mult. Anul trecut am avut multe concerte, insa am tot amanat lansarea unor noi piese. Am inregistrat insa destul de mult… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Ellie White a inceput anul cu planuri marețe. Artista a intocmit lista cu rezoluțiile pentru 2019 și a dezvaluit ce dorințe are intr-o noua postare pe blogul ei. Dupa o perioada in care s-a imparțit intre concerte și viața de familie, solista are in plan ca anul acesta sa lanseze cel puțin 5 piese in…

