Ce reprezinta procedura de solutionare alternativa a litigiilor (SAL) Procedura de solutionare alternativa a litigiilor (SAL) presupune ca solutia vine din afara instantei de judecata, dar are puterea unei hotarari in instanta. In cazul CSALB, ne referim la doua tipuri de proceduri: conciliere si arbitraj.



Ambele proceduri pornesc la cererea consumatorului si sunt GRATUITE. In Europa astfel de proceduri sunt variate si au finalitati diferite - fie cu o decizie care poate fi obligatorie pentru ambele parti sau cu una care este obligatorie doar pentru comerciant.



Alte proceduri se finalizeaza cu o recomandare. Exista scheme SAL care organizeaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

