- Marcel Toader a murit, sambata, in mod fulgerator, sub ochii ingroziți ai prietenului sau, Johnny Sandulescu.In varsta de 56 de ani, omul de afaceri a suferit un infarct și medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Artistul care a asistat la scena tragica a povestit exact ce s-a intamplat.…

- Solistul Johnny Sandulescu se afla langa Marcel Toader, in momentul in care omul de afaceri in varsta de 56 de ani a suferit un infarct. Acesta a declarat ca nu poate sa-și revina din șoc dupa decesul brusc al prietenului sau. "Doamne, este groaznic ce s-a intamplat. Nu pot sa imi revin. Venisem la…

- Marcel Toader s-a stins din viața azi, la numai 56 de ani. Deși nu a avut noroc in dragoste, controversatul afacerist avea o relație exemplara cu mama lui, singura femeie pe care a iubit-o mereu necondiționat și care a fost alaturi de el indiferent de ceea ce s-a intamplat in viața lui.

- Marcel Toader se afla la masa cu avocatul sau in momentul in care a incetat din viața. Omul de afaceri a murit sambata, 3 august, in urma unui infarct. In momentul in care a murit, omul de afaceri, in varsta de 56 de ani, se afla la avocatul sau, potrivit spynews.ro. Marcel Toader a facut infarct in…

- Rona Hartner a vorbit la „Rai Da’ Buni” de la Antena Stars despre embolia pulmonara pe care a facut-o și despre riscurile la care s-ar fi supus daca se intorcea in Romania pentru concertul din aceasta perioada. „Sunt foarte ascultatoare. Imi pare rau ca facem emisiuni virtual ca vreau sa vin mereu in…

- Doi tineri si-au uitat bebelusul in taxiul care-i ducea acasa de la maternitate. Incidentul s-a intamplat in Hamburg, Germania. La destinatie, cei doi au achitat cursa, si-au luat copilul mai mare din masina, dar au uitat de cel mic.

- Politia din Predeal face cercetari intr-un dosar penal in rem pentru „fals in inscrisuri sub semnatura privata" in urma unor sesizari potrivit carora primarul interimar al orasului a intocmit si semnat pentru conformitate mai multe liste de sustinere ale ALDE la alegerile pentru Parlamentul European,…

- Primul lucru pe care mama lui Razvan l-ar fi facut dupa ce a aflat ca fiul sau a murit a fost sa mearga sa-i caute sacoul preferat, ca sa-l imbrace. Rita Muresan, una dintre cele mai bune prietene ale lui Razvan Ciobanu, a venit in platoul emisiunii Acces Direct sa dea carțile pe fața.