Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Coaliția PSD-ALDE primește lovituri in succesiune, in demersul de a schimba sistemul judiciar din Romania. Comisia de la Veneția a trimis un raport extrem de critic la modificarile Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, iar acest raport ajunge și pe masa Comisiei Europene.Citește…

- Miercuri, la ora 9:00, incepe controlul pe care o delegatie a Comisiei Europene il desfasoara in Romania, vreme de o saptamana, pentru a stabili daca autoritatile din tara noastra au procedat corect in lupta cu pesta porcina africana (PPA). Romania participa, inca din 2015, la un program multianual…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook".…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a dat asigurari, miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, ca executivul comunitar va fi brutal in evaluarea pe care o va face Romaniei daca va fi necesar, mentionand insa ca aceasta nu reprezinta o amenintare, ci doar…

- Becurile cu halogen nu vor mai putea introduse pe piata de la 1 septembrie in nicio tara membra a Uniunii Europene. Astfel, acest tip de becuri sunt interzise la vanzare in Romania. In schimb, romanii vor putea cumpara becuri LED, care sunt mult mai eficiente economic, insa mai scumpe. Comisia Europeana…

- Institutul Sportiv Roman (ISR) a anuntat ca Romania se afla pe locul 2 in privinta sedentarismului conform celui mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana. Potrivit datelor Comisiei Europene, numarul romanilor care nu fac sport a crescut fata de anul ...