Ce recomanda politistii constanteni soferilor aflati in trafic Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni recomanda conducatorilor auto sa adapteze viteza, sa foloseasca luminile de intalnire, sa mareasca distanta in mers intre autovehicule si sa se asigure corespunzator cand efectueaza manevra de schimbare a benzii de circulatie.De asemenea, soferii sunt sfatuiti sa se intereseze de conditiile meteo rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurga si sa adapteze viteza de rulare la conditiile de drum si trafic, in contextul alertei de vreme rea p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

