Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in studioul Unica, la o discuție live cu cititoarele, Anca Serea a fost intrebata cum au reacționat copiii ei atunci cand au aflat ca vor mai avea inca un frate. Vedeta a recunoscut ca reacțiile au fost diferite, insa David, baiatul ei cel mare a emoționat-o. El a fost primul care a afla de…

- Anca Serea este insarcinata pentru a șasea oara , iar vestea cea mare și absolut neașteptata a dat-o, in exclusivitate, in Revista Unica. Cu aceasta ocazie, Adi Sina va deveni tatic pentru a patra oara, iar familia se va mari cu o fetița, pe care o va boteza cu numele Leeah. Anca Serea, in varsta…

- „Banuita” c-ar fi gravida, Anda Adam a infirmat, pentru Libertatea, acest zvon. La anul insa, jura c-o vom vedea cu burtica! Vedeta și-a programat o noua sarcina pentru 2020. Invitata in studioul Libertatea, Anda Adam ne-a marturisit ca iși dorește o familie numeroasa, insa pana in 2020 nu se pune problema…