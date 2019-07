Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane se pregatesc sa imparta sancțiuni drastice companiilor care dețin terenuri pe care crește ambrozie. Acum, insa, acestea impart somații pentru a lua masuri de combaterea a acestei buruieni responsabila de provocarea alergiilor.

- Preferintele chiriasilor din piata de office se schimba permanent, astfel incat locatia, accesul la metrou sau proximitatea spatiilor de retail au devenit ceva comun. Mai nou, au aparut cerinte legate de proiecte integrate, inclusiv cu componenta...

- Mai multe animale de companie prezentate la un spital veterinar din Marea Britanie aveau in organism bacterii rezistente la un antibiotic uman de "ultima solutie", relateaza marti Press Association. Linezolid este un antibiotic avansat, autorizat in Marea Britanie in 2001 si utilizat pentru tratarea…

- Vizitele regulate la cabinetele veterinare sunt o obișnuința pentru mulți dintre posesorii de animale de companie. Portalul toateanimalele.ro, realizat sub forma unei mici enciclopedii a tuturor animalelor cunoscute din lume, a efectuat recent un sondaj in randul romanilor, in dorința de a afla care…

- Un intreprinzator a prins repede firul acestei afaceri si vinde deja mancare deja portionata, proaspata sau congelata. O portie pentru un caine de talie medie poate costa si 4 dolari, mult mai mult decat orice conserva produsa de firme celebre. Cu toate acestea, proprietarii o prefera pentru ca au observat…

- Cainele este prietenul omului. In doua parcuri din Chișinau vor fi instalate containere speciale cu manuși și pungi gratuite, astfel incat proprietarii de caini sa poata curața dupa animalele lor de companie in timpul plimbarii. Initiativa aparține Primariei Capitalei.