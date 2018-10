Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec, la cura de slabire. Fotbalistul Astrei trage tare sa dea jos 6 kilograme. Cu un randament sub asteptari la Astra, atacantul incearca sa revina la forma care l-a consacrat. Denis lucreaza dupa un program primit de la Gigi Multescu. Denis Alibec s-a transferat la sfarsitul lunii iulie de…

- Managerul clubului Atletico, Alexandru Meszar, a avut și altfel de emoții la meciul "naționalei" U21. Pentru ca trei dintre titulari, premiera in aceasta campanie, au fost crescuți la clubul sau. Razvan Oaida, 20 ani, mijlocaș defensiv la FC Botoșani; Dennis Man, 20 ani, mijlocaș ofensiv la FCSB, Adrian…

- Gigi Becali continua sa-i critice public pe jucatorii formației pe care o finanțeaza. Latifundiarul din Pipera l-a luat in colimator pe Mihai Balașa, jucator care a evoluat ezitant in ultimul sezon și nu pare sa-și revina nici in debutul noii stagiuni. Becali s-a intrebat retoric ce se petrece cu…

- Oferta fabuloasa pentru Dennis Man. Gigi Becali a refuzat sa-și vanda ”diamantul” la AS Roma. Dennis Man este noul ”diamant” al lui Gigi Becali. FCSB a primit o oferta de transfer fabuloasa pentru jucatorul de 19 ani, 11 milioane de euro. Italienii de la AS Roma au inaintat aceasta oferta, dar patronul…

- Gigi Becali a declarat, joi seara, dupa victoria din meciul cu Rudar Velenje, scor 4-0, ca impotriva acestei formatii putea fi folosita “echipa a doua a FCSB, CSA” Steaua, si nu ar fi fost probleme, insa adversara urmatoare, Hajduk Split, este mai puternica.“Hajduk Split e altceva, nu e aceeasi…

- Gigi Becali a declarat ca l-a dorit pe atacantul Andrei Cristea (Poli Iasi) la FCSB, dar s-au opus transferului colaboratorii sai, relateaza News.ro. “Si la 02.00 noaptea vorbeam aseara despre un atacant. Si dupa meci am cautat atacant. Tot timpul ma gandesc la un atacant, incontinuu ma gandesc la un…

- Ionuț Chirila. 52 de ani, a comentat situația de la FCSB și a criticat modul in care Gigi Becali numește antrenorii. "Gigi Becali trage Steaua, el este motorul. Dar trebuie sa ințeleaga ca investițiile la Steaua nu sunt eficiente fara un antrenor care sa nu bifat toate etapele carierei, sa fi antrenat…

- Mirel Radoi sustine ca Gigi Becali nu știe sa profite de investiții și ca risca sa duca FCSB chiar spre faliment. Intrebat daca are cunoștințe legate de stagnarea profesionala a lui Florinel Coman, acuzat de Gigi Becali ca fumeaza foarte mult și ca duce o viața extrasportiva dezordonat, Mirel Radoi…