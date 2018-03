Stiri pe aceeasi tema

- Adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale in 2017, precum reducerea TVA, iar daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa in prima jumatate a anului trecut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata…

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, senatorului…

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata, in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, senatorului Daniel Zamfir,…

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata, in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, senatorului Daniel Zamfir,…

- Prețurile s-ar putea sa creasca din cauza presiunilor interne și externe daca nu va exista o reforma fiscal, lucru care a fost confirmat și de BNR, a declarat senatorul Florin Cițu, dupa audierea lui Mugur Isarescu, in Comisia Economica a Senatului. Dar acest lucru nu este singura veste proasta pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Fostul șef ANAF, Sebastian Bodu, intervine in scandalul dintre Lucian Isar și BNR. Reacție vine dupa ce Lucian Isar a susținut ca Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei.Citeste si: Traian Basescu,…

- Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei, este de parere fostul bancher Lucian Isar, care a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit bursa.ro: "Printr-o nota interna din 2006, Isarescu (n.r. Guvernatorul…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a avertizat asupra faptului ca este foarte periculos sa dam legi fara sa face un studiu de impact, mai ales ca in lipsa acestei etape, in primii ani de democrație nici nu se intra in Parlament. „Faptul ca acum se discuta lege fara studiu de impact trebuie sa ne dea de…

- Prezentarea de catre guvernatorul Bancii Nationale a nivelului la care va ajunge inflatia in perioada urmatoare atrage o majorare a preturilor, agentii economici crescandu-le anticipat, sustine presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, social-democratul Marius Budai. …

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Comisiile reunite - economica, pentru buget si juridica - din Senat au aprobat marti plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare si de consum si au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-si rascumpara un bun de la firma de recuperare. Astfel, comisiile au aprobat o masura prin care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv 4,3% in ianuarie, Dragnea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Potrivit statisticii, fructele proaspete s-au scumpit in prima luna a acestui an cu 3,10%, in comparatie cu luna anterioara, legumele si conservele din legume - cu 2,58%, la fel si citricele si alte fructe meridionale. De asemenea, pretul la fasolea boabe a crescut cu 1,58%, iar la cartofi cu 1,32%.Pe…

- Vesti tot mai proaste vin de la Banca Nationala a Romaniei. Preturile vor creste in acest an cu mai multe procente decat era estimat. Mai precis, BNR prognozeaza ca rata medie a scumpirilor va fi de 3,5 fata de estimarea initiala de 3,2 procente, scrie Digi 24.Pretul energiei electrice, acciza pe combustibil…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat,miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,2% in 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%, Conform BNR,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa majoreze rata dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an de la 2% pe an, miscare ce se preconizeaza ca va conduce la o crestere a ratelor aferente creditelor ipotecare in lei cu circa 30 de lei, fata de nivelul actual.

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- 'Constatam, sa nu spun o prabusire, dar o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul. Vedeti ca in comunicat este o fraza, nu stiu daca ati sesizat-o. Ca la noi inca apetitul fata de aceste criptomonede este inca mic', a spus Mugur Isarescu.…

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Datele privind cresterea economica in trimestrul III 2017 reconfirma dinamica inalta a PIB real, de 8,8%, „determinantul major al acestei evolutii fiind consumul, a carui dinamica a crescut la niveluri similare celor din perioada precriza”, a apreciat miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Banca Nationala a Romaniei a decis miercuri sa majoreze dobanda cheie la 2,25% pe an, majorand totodata si facilitatile pentru creditare la 3,25%. The post BNR a decis sa majoreze dobanda cheie la 2,25% pe an appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernatorul BNR a primit vizita cuplului regal la Banca Nationala. Ieri, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteta Sa Regala Principele Radu au vizitat Banca Naționala a Romaniei, unde au fost musafirii guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Cuplul regal a fost invitat sa viziteze…

- Enache Jiru, fostul secretar de stat din Finante, dat afara de Mihai Tudose la mijlocul lunii octombrie, a revenit in Banca Centrala, pe post de consilier al Guvernatorului BNR, fiind unul din cei 4 consilieri ai lui Mugur Isarescu. Jiru si-a inceput cariera in 1990, cand s-a angajat ca economist la…

- Banii tinuti la banca aduc mai multa paguba decat castig, mai ales daca sumele sunt mici. Dobanzile la depozite au scazut continuu in ultimii ani, in vreme ce costurile au crescut. Comisioanale băncii ″mușcă″ şi ele din câştig, la fel şi impozitul luat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat, marți, ca indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,04%. Luni, BNR a decis sa mareasca dobanda de referinta de la 1,75% la 2%. Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat dobanda de politica monetara cu 0,25 de puncte de baza, la 2% pe an, de la 1,75% pe an in sedinta Consiliului de Administratie de luni. Este prima decizie de modificare a dobanzii cheie adoptata de CA al BNR din mai...

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul de Administratie al BNR a hotarat ...

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- „Romania a scapat de <euroizare>, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu dupa ultima sedinta de politica monetara din 2017. BNR iese „dintr-un imperiu al dominantei cre­ditului in valuta“, care a impus…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur…