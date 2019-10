Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe va prezenta astazi, 2 octombrie, spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, la un festival de teatru de la Piatra Neamț, o reprezentație avand loc maine și la Iași. La Festivalul de Teatru Piatra Neamț, ajuns la cea de-a 31-a ediție, sunt invitate…

- La Sala Albastra a Bibliotecii Județene „Bod Peter” din Sf. Gheorghe a avut loc, ieri, evenimentul de lansare a EUROSCOLA- competiție naționala desfașurata in cadrul unui proiect internațional finanțat de Parlamentul European, in parteneriat cu Ministerul Educației, la care participa, pentru a 2-a oara,…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca, la cererea publicului, spectacolul „Faust”, care va avea premiera in 25 septembrie, se joaca și in data de 26 septembrie, la ora 19.00. Deschiderea stagiunii 2019-2020 va fi marcata luna aceasta, premiera „Faust Family”, in regia…

- Juriul de selectie a nominalizat cele cinci spectacole care vor concura pentru marele premiu al Festivalului international de teatru D-BUTAN-T de la Sfantu Gheorghe, dedicat anul acesta coregrafilor. Managerul teatrului „Andrei Muresanu”, Anna Maria Pop, a precizat ca a patra editie a festivalului…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe pregatește deschiderea noii stagiuni, o stagiune ce se anunța plina de evenimente: turnee, spectacole și festivaluri. Managerul Teatrului, Anna Maria Popa, a transmis ca se anunța un an și o stagiune de top. In program sunt cuprinse deplasari la numeroase…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe va prezenta spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, in regia lui Radu Afrim, la Piatra Neamț, in cadrul unui amplu festival. Festivalul de teatrul de la Piatra Neamț va incepe la mijlocul lunii viitoare, și se va desfașura pana in 2 octombrie,…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe va organiza in aceasta toamna, in cadrul Festivalului National D-BUTAN-T, o editie dedicata tinerilor coregrafi si asteapta inscrierea candidatilor pana pe data de 1 septembrie. „Ne mai lipsesc doar spectacolele din concurs, in rest programul este gata.…

- Cred ca toți știți ca Ziua Universala a Iei este sarbatorita, in fiecare an, pe 24 iunie,ca urmare a inițiativei lansate in anul 2013, de catre comunitatea online „La Blouse Roumaine”. In scurt timp, evenimentul a devenit global, fiind sarbatorit in peste 50 de țari de pe șase continente, pentru a…