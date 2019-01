Ai petrecut foarte mult in aceasta vacanța și te simți obosit? Plantele sunt o minune pentru energizarea organismului, fie ca sunt folosite sub forma de ceai, uleiuri sau germeni. Iata ce iți recomandam pentru reechilibrarea organismului! Sunatoarea este un excelent calmant Sunatoarea este un antidepresiv natural și este recomandata in cazuri de oboseala cronica. Ea are efect tonic, revigorant, remineralizat și antidepresiv. Sunatoarea este recunoscuta ca un excelent calmant, utila pentru calmarea migrenelor, combaterea despresiei, alungarea durerilor de cap, a nevrozelor, trateaza isteria și…