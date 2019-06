Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu calatorește des, colindand lumea atat in vacanțe, cat, mai ales, prin intermediul prezentarilor sale de moda. Designerul vestimentar marturisește ca, dfiecare data, bagajele sale sunt pline ochi și ca depașesc limita admisa. O parte din excedentul de greutate este datorat trusei de…

- Aflati in pragul sezonului estival, suntem tot mai dornici sa parasim melagurile autohtone si sa plecam in vacante pline de distractie si aventura. Ce poate fi mai plapitant decat sa facem un tur al capitalelor europene sau sa ne delectam cu litoralul de pe coasta Balcanica, bucurandu-ne de libertatea…

- Cifre, statistici, situații inedite. Totuși, una dintre ele este de-a dreptul terifianta. Conform cifrelor criminaliștilor, un om intalnește intr-o viața 16 criminali. Da, ați citit bine, 16. Enorm, nu-i așa? Cifra cu pricina a fost facuta publica de cei de la FBI, criminaliștii spunand ca este matematica…

- Comunicat de presa / PARIUL CU POPORUL ROMAN in Politic / on 11/04/2019 at 13:56 / Teleormanenilor le va trebui mult noroc in 2019, pentru ca marile sperante sa nu devina iluzii desarte, spulberate de pierderea pariului guvernului PSD cu Romania. Asadar pentru ca argumentele fiscale pe care…

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt "pline", a declarat presedintele american Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei ilegale.…

- Este demonstrat faptul ca o calatorie te face mult mai fericit decat achizitionarea unui lucru. Acel obiect nou cumparat iti aduce fericire o perioada scurta de timp in schimb amintirile acumulate intr-o calatorie iti vor da impulsuri de fericire toata viata. Asadar, dupa parerea mea, cel…

- Anunt de ultim moment pentru bucuresteni. Se va intampla pana pe data de 10 aprilie. Asadar, autoritatile au precizat ca se da startul programului de tratamente pentru a combate capusele din parcurile si din toate spatiile verzi din Bucuresti.

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir, cel care are nenumarate poziții publice legate de Robor, credite și de BNR, susține ca noile reglementari prin care se elimina Robor doar pentru creditele viitoare cu dobanda variabila in lei dezvantajeaza pe cei care au credite in curs. Aceștia au posibilitatea sa refinanțeze…