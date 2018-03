Stiri pe aceeasi tema

- Odata ce Serviciul Roman de Informatii a facut public, pe site, protocolul de colaborare semnat in 2009, intre SRI (condus la acea vreme de George Maior) si Parchetul General (in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi), in spatiul public au aparut reactii. Una dintre ele…

- Fostul presedinte Traian Basescu iese la rampa cu o reactie dura, dupa ce SRI a decis sa desecretizeze si sa publice protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. Politicianul sustine ca documentul dovedeste clar ca CSAT nu a avut nicio implicare in deciziile luate de Serviciul Roman de Informatii…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, presedintele filialei iesene a ALDE, a declarat vineri, la Iasi, ca protocolul de colaborare care a fost incheiat intre SRI si PICCJ "arata foarte limpede o intruziune, o agresiune la adresa clasei politice". "In legatura cu aceste protocoale, lucrurile…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini. In baza acestui act de colaborare, Serviciul Roman de Informatii a acordat asistenta procurorilor, timp de 7 ani. Protocolul dintre Parchetul general…

- Vineri in jurul pranzului, Serviciul Roman de Informatii a facut public protocolul incheiat, in 2009, intre Parchetul General, in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi, si SRI – condus la acea vreme de George Maior. Documentul declasificat a fost postat pe site-ul SRI…

- Parchetul General a anuntat, marti, ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. SRI a anunțat…

- Ministerul Public a transmis marti ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru ca protocolul incheiat intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii (SRI) sa poata fi declasificat, transmite News.ro . “La nivelul Ministerului Public a fost finalizata analiza…

- Serviciul Roman de Informatii prezinta, luni, raportul de activitate pentru anul 2017. Daca presedintele Klaus Iohannis va participa la eveniment, Liviu Dragnea a susținut la Palatul Parlamentului ca nu a primit nicio invitație.„Nu”, a fost raspunsul lui Liviu Dragnea, intrebat fiind daca…

- Ministrul justitiei a primit protocoalele secrete dintre procuratura si SRI Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a confirmat ca a primit de la procurorul general protocoalele clasificate încheiate de Ministerul Public cu Serviciul Român de Informatii. Tudorel Toader…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis catre Consiliul Superior al Magistraturii si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei. "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior…

- Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție informeaza ca a transmis catre ministerul Justiției și catre CSM protocoalele clasificate dintre instituțiile judiciare și Serviciul Român de Informații.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a negat ca ar fi fost la ziua vreunui sef din Serviciul Roman de Informatii si a subliniat ca la toate evenimentele la care a participat, organizate de SRI, a fost in calitate oficiala, alaturi de alti multi...

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Ministrul Justitiei solicita desecretizarea unor protocoale Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat procurorului general, Augustin Lazar sa comunice daca si câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie…

- Conform unui comunicat de presa transmis luni dimineata, in baza prerogativelor constitutionale si a competentelor legale, ministrul Justitiei i-a solicitat procurorului general sa comunice daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si…

- Jurnalistul Iosif Buble susține ca protocoalele facute de Serviciul Roman de Informații (SRI) cu parchetele sau alte instituții nu ar trebui declasificate. El susține pe pagina sa de Facebook ca exista o anumita disperare a unor oameni deja condamnați și a unor inculpați cu privire la aceste protocoale,…

- Daca vreți sa ajungeți candva sa lucrați la SRI, e momentul sa faceți primii pași. Serviciul Roman de Informații selecționeaza, in aceasta perioada, candidati pentru studii universitare de master profesional, precum și pentru studii de lunga durata.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau între SRI si alte entitati ale statului, a

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, Administrația Prezidențiala a remis un comunicat…

- "Atat ca presedinte, dar impreuna cu comisia, va trebui sa-l invitam pe domnul Dragnea la comisie si sa detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea in spatiul public si acesta este unul dintre ele si ramane sa ne spuna in fata comisiei, inclusiv cu detalii…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat,…

- "Audierea lui Florian Coldea va fi foarte tensionata", a spus Cozmin Gusa, luni seara, la Realitatea TV. Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat in 13 martie, de la ora 11.00, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații.Paul Stanescu…

- „Se desfiinteaza Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale, ca for national de consacrare stiintifica, aflata in coordonarea stiintifica a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr.68-72,…

- Serviciul Roman de Informații anunța ca a suspendat activitatea Colegiului Național de Informații, care ține de Academia Naționala de Informații. Tot felul de politicieni iși luasera in ultimii ani diplome de studii postuniversitare...

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare La Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul“ (ANIMV)…

- George Maior, ambasadorul roman in SUA, a declarat, marti, dupa cele sase ore de audiere in Comisia SRI, ca si-a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s-a transformat Serviciul Roman de Informatii intr-o institutie puternica a statului, informeaza News.ro . “A trecut…

- Bugetarii au dreptul la cate un voucher de vacanța anul acesta, insa pentru o serie de angajați cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și pentru personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice, potrivit unui proiect normativ…

- Procurorii DNA efectueaza perchezitii la sediul Facultatii de Textile a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi. Potrivit primelor informatii, sunt ridicate documente in legatura cu un dosar instrumentat de DNA, Serviciul Teritorial Iasi. Procurorii DNA efectueaza perchezitii la sediul…

- Calin Popescu Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un abuz, prin interceptarile din cazul sau. Claudiu Manda, a explicat ca vor trimite intrebarile lui Calin Popescu Tariceanu catre…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI a facut, marți, o serie de precizari, dupa audierea lui Tariceanu in Comisia SRI. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a acordat un interviu Euronews, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea nu le-a raspuns jurnalistilor. Nicolae a vorbit in engleza, spunandu-i reporterului ca un politician corupt nu ar trebui arestat preventiv. “Daca ai desfasurat anchete utilizand protocoale secrete, echipe…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Un imens scandal a izbucnit in Australia dupa ce mii de documente secrete au ajuns in mainile ziariștilor. Sunt implicați foști premieri sau miniștri din mai multe guverne, dar și parlamentari care fac parte din actualul legislativ.

- Birocratii australieni au lansat o ancheta dupa ce mai multe documente top secrete au fost lasate expuse si au ajuns intr-un magazin second-hand, scrie BBC. ABC (Australian Broadcasting Corp) a...

- Sute de documente catalogate cu parafa "STRICT SECRET" au intrat in posesia postului național de radio ABC din Australia, care vorbește despre o breșa "rușinoasa" de securitate in aparatul guvernamental.

- Cum este posibil ca presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker (ca si comisarul pe Justitie Frans Timmermans, vicepresedintele CE) sa inchida ochiii, ani la rand, la abuzurile infioratoare pe care le comit Directia Nationala Anticoruptie si parchetele, in colaborare cu Serviciul Roman de Informatii,…

- Un fost agent al CIA (Agenția Centrala de Informații) a fost arestat luni pe motiv ca deținea, în mod ilegal, informații clasificate ce pune în pericol securitatea naționala. Jerry Chun Shing, în vârsta de 53 de ani, a fost arestat luni seara când…

- Autoritatile din Statele Unite au informat asupra retinerii, luni, a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii, transmit agentiile EFE si AFP, citate de Agerpres.

- Autoritatile din Statele Unite au retinut un fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), acuzat de detinere ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii. ...

- Autoritatile din Statele Unite au informat asupra retinerii, luni, a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii, transmit agentiile EFE si AFP, potrivit agerpres.ro. …

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Alexandra Cerasela Pana, secretarul general din Ministerul Turismului, apare in documente oficiale ca ofiter in Serviciul Roman de Informatii (SRI) si ocupa mai multe functii de conducere la institutii strategice. Nu este foarte clar daca Pana mai activeaza si acum in SRI, scriu jurnaliștii de la…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…