Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a postat pe Facebook invitația primita din partea premierului Viorica Dancila pentru a participa la concertul care va avea loc joi la Ateneul Roman, pentru a marca debutul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Invitaților li se cere sa confirme prezența pana…

- Viorica Dancila a declarat ca ar fi normal, ca pe perioada in care Romania detine presedintia Consiliului UE, premierul sa fie persoana care reprezinta tara la sedintele Consiliului European pentru a putea negocia mai bine pentru tara.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, da asigurari ca majoritatea parlamentara este „in regula” si functioneaza, problema fiind una de prezenta. „N-am discutat cu colegii mei astazi. Astazi eram la conferinta cu colegii din Serbia si Bulgaria si ii auzeam pe colegii mei, m-au chemat si pe mine pe grupul…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, dupa discuția de la sediul Guvernului cu premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe tema modificarii codurilor penale prin OUG, ca textul ordonanței nu e gata.„Premierul a spus ca pana in…

- Viorica Dancila a declarat ca i-a spus baiatului care a cantat "Deșteapta-te romane", la inceputul ședinței solemne a Guvernului de la Alba Iulia, ca este un bun roman. Premierul l-a indemnat pe copil "sa pastreze in suflet mandria de a fi roman"."I-am spus ca este un bun roman, ca am vazut…

- "In ceea ce priveste cooperarea Romaniei cu Israelul, suntem interesati sa fructificam la maximum potentialul existent in domeniul economic si ne dorim sa atragem in viitor cat mai multi investitori din Israel in Romania. Un bun exemplu de cooperare cu Statul Israel, care va ajuta la valorificarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca va participa la sedinta coalitiei de guvernare in care se va discuta despre rectificarea bugetara. Intrebata joi daca va lua parte la o sedinta a coalitiei de guvernare pe tema rectificarii bugetare, sefa Guvernului a raspuns: "Categoric ca voi participa. Este…