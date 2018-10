Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu este in culmea fericirii, dupa ce a primit din partea unor prieteni un dar cu totul și cu totul deosebit. Cand i-a fost oferit cadoul, alaturi de frumoasa prezentatoare TV se afla soțul ei, care i-a mai spus inca o data tradiționalul: “La mulți ani”. Viitoarea mamica a avut lacrimi de…

- Oana Matache a dat vestea cea mare, iar anul viitor va fi mama pentru a doua oara. Sora Deliei a luat o decizie neasteptata de multi, aceea de a aduce, din nou, un copil pe lume, la doar putin timp dupa nasterea fetitei sale, Jessie.

- Veste bomba in showbiz-ul din Romania! Oana, sora Deliei, este insarcinata cu cel de-al doilea copil al ei si artista este cea care a facut marele anunț. Oana, sora Deliei este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni din nou mamica. Artista a vrut ca fanii sa afle chiar de la ea […] The post…

- Simona Halep și-a provocat fanii pe rețelele de socializare, intrebandu-i daca pot ghici unde se afla. Bineințeles, raspunsurile nu au intarziat sa apara, iar doua dintre ele au venit de unde nimeni nu se aștepta. Simona Halep va participa, in curand, la turneul de tenis de la Wuhan, China. Dar, pana…

- Sensibila din fire, Andreea Mantea a ținut sa povesteasca telespectatorilor sai o intamplare care a pus-o pe ganduri. In timpul filmarilor pentru emisiunea „Se striga darul”, Mantea a fost abordata de un domn care venise sa discute despre o problema sentimentala. „Am fost la nunta, in Gorj, A fost foarte…

- Un barbat a predat, vineri, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui o grenada pe care sustine ca a gasit-o intr-o padure de la marginea municipiului Vaslui. (Cele mai bune oferte laptopuri) Reprezentantii IPJ au anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, iar echipa…