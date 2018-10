Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul stangii in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, a declarat ca va lupta pana la capat pentru a impiedica 'instalarea fascismului in Brazilia', cu cinci zile inaintea turului al doilea in care adversarul sau de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, este cotat ca mare favorit,…

- Candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a promis duminica sa faca o "curatenie cum nu s-a mai vazut niciodata in istoria" tarii daca va castiga alegerile de la sfarsitul saptamanii, informeaza dpa, citand media locale. Intr-un mesaj video difuzat…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse preluata…

- Statele Unite ale Americii incearca sa provoace o schimbare de regim in Iran, a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rouhani, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, informeaza Reuters. Washingtonul recurge la un razboi psihologic si economic in incercarea de a priva Republica Islamica…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari. Liderul turc a vizitat ultima oara Germania in mai 2014, cand era premier al țarii sale, la momentul respectiv participand…

- Madonna a folosit si hashtag-ul #EleNao (#ElNu, in limba portugheza, n.r.), care a devenit un slogan al campaniei demarate de femeile braziliene impotriva lui Jair Bolsonaro, in varsta de 63 de ani. Un grup creat pe Facebook, intitulat "Woman United Against Bolsonaro", are deja cateva sute de mii…

- Este destul de grav ca președintele Donald Trump incalca standarde etice ale Guvernului SUA, insa atunci cand avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, s-a bagat in lupta impotriva corupției dintr-o alta țara, Romania, acesta a facut de ras Statele Unite prin discursul lui indreptat impotriva unui guvern curat,…