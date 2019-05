Ce promit partidele politice in campania electorala pentru alegerile europarlamentare?

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, in cursa pentru un loc in PE se vor "lupta" 13 formatiuni politice si trei independenti pentru a-i convinge pe alegatori ca merita sa-i...

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a început astazi și se va încheia în 25 mai, la ora 7.00. În cursa electorala sunt înscriși trei candidați independenți și 13 partide și alianțe. În campania electorala, candidații, partidele…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a inceput astazi si se va incheia in 25 mai, la ora 7.00. In cursa electorala sunt inscrisi trei candidati independenti si 13 partide si aliante, conform News.ro.https://www.stiripesurse.ro/ministrul-interimar-al-justi-iei-reac-ie-fulger-la-suicidul-de-la-parchetul-general_1345478.html…

- In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri,…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput, oficial, pe 27 aprilie, ora 00,00, și se termina pe 25 mai 2019, ora 7,00. Romania va avea 32 de reprezentanți in Parlamentul European care vor fi aleși in 26 mai. In cursa pentru Parlamentul European s-au inscris 14 partide și trei candidați…

- Partidele politice intra, incepand de vineri noaptea, in campania electorala pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai. MEDIAFAX prezinta regulile pe care orice candidat va trebui sa le respecte in aceasta perioada.Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe, oficial,…

- Partidele politice, candidatii independenti, aliantele politice si electorale mai pot depune pana joi la Biroul Electoral Central candidaturile pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, conform Agerpres.roPotrivit legislatiei in vigoare, partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, incepe in ziua de 27 aprilie 2019, ora 00.00, si se incheie in ziua de 25 mai 2019, la ora 7.00, potrivit unui proiect de decizie pe care Consiliul National al Audioviyualului il supune spre dezbatere publica, informeaza…