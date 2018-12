Ce proiecte de infrastructura trebuie sa se finalizeze sau sa avanseze in 2019: tren, metrou si autostrada

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018 au fost deschisi circulatiei circa 60 de kilometri de autostrada, iar Variantele Ocolitoare ale Caracalului si Carei au fost receptionate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Anul acesta s-au semnat contracte...

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat modificarea Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanta majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii, anunta Comisia…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu a aprobat, vineri, modificarea Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanța majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii.„Concret,…

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor a constatat, in urma unui control privind executia Magistralei 5 de metrou, deficiente in implementarea proiectului care au condus la intarzieri in derularea contractului dar si la suplimentarea costurilor pentru Metrorex, informeaza ministerul.

- Slaba mobilizare, slaba finantare, dezinteresul si schimbarile dese sau foarte dese de la conducerea companiei de drumuri si de la Ministerul Transporturilor au facut ca dupa aproape 30 de ani de capitalism sa nu avem 1.000 de kilometri de autostrada. Singura autostrada finalizata cap-coada ramane Bucuresti…

- Reprezentantii guvernului nu sunt interesati sa se implice in proiecte cu adevarat serioase, un exemplu fiind dezinteresul guvernantilor romani pentru autostrada Odessa-Varna, a sustinut, intr-un comunicat de presa transmis marti, presedintele PNL Galati, senatorul George Stanga. Potrivit…

- Viorica Dancila promite investitii uriase din Turcia si Emiratele Arabe Unite. Dupa ce a discutat cu presedintele Turciei pentru un proiect de un miliard de euro, premierul român a mers în Emiratele Arabe Unite.

- Comisarul eurpean Corina Cretu a sustinut luni, 8 octombrie, o conferinta de presa la Bruxelles, in cadrul careia s-a aratat vizibil iritata de faptul ca marile proiecte de infrastructura ale Romaniei nu sunt abordate cu profesionalism de guvern. Cretu a vorbit despre autostrada Iasi-Targu Mures.