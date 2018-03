Ce proiecte de infrastructura pregateste CFR in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este "pacat" ca trebuie sa stabilim ca obiectiv cresterea vitezei de circulatie a trenurilor pana la nivelul care se inregistra, in Romania, in anii '90. "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut…

- „Despre CFR Marfa, trebuie sa o spun aici, ca apreciez ca in piata, mai ales in piata de transport de marfuri din Romania pe calea ferata, trebuie sa existe o concurenta loiala, o concurenta deschisa, ca o companie chiar daca este cu capital integral de stat trebuie sa se adapteze conditiilor de…

- Primarul General, Gabriela Firea, a anuțat ca Municipalitatea demareaza mai multe proiecte care vor crește gradul de mobilitate in regiunea București-Ilfov. Luna viitoare vom demara construirea parcarii de tip Park & Ride de la capatul sos. Pantelimon. Acest concept va fi extins la toate ieșirile din…

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregateste pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfasura in perioada 16-29 martie, in sase orase din tara.Celebra soprana va incepe turneul la Pitesti, apoi va trece prin Caracal, Brasov, Alba…

- Un simbol al Clujului va fi reabilitat cu fonduri UE. Biserica va fi inchisa 3 ani Biserica romano-catolica “Sfantul Mihail” din Cluj, un simbol al orasului si a doua ca marime din Romania, va inchisa timp de 3 ani pentru renovari. Lucrarile de reabilitare sunt finantate din fonduri europene. Biserica…

- Descopera Moldova și Romania pe bicicleta, in cinci zile, parcurgand un traseu de poveste, pentru o cauza nobila. Cu alte cuvinte, participa la #HospiceBikeTour2018. Hospices of Hope Moldova incepe anul 2018 lansand inscrierea pentru participarea la #HospiceBikeTour2018. Anul acesta, cei care vor accepta…

- Meciul din etapa a doua a returului Diviziei A, seria B se va disputa în Sala Sporturilor ”Horia Demian”. „Primul meci pe teren propriu din 2018 e în compania echipei CNE Sighișoara, o echipa tânara de la care ma aștept sa alerge foarte mult, dar eu cred…

- CFR Calatori vrea sa anuleze de la 1 martie la 97 de trenuri pentru a suplimenta numarul de vagoane pe rutele unde acum se vand locuri in picioare. Cei mai loviti sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari: Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si, desigur, Bucuresti.…

- Primul oraș de pe teritoriul țarii noastre a fost Histria, cetatea greceasca unde au fost batute primele monede și ale carei ruine se afla pe malul Lacului Sinoe, in Delta Dunarii. Cele mai vechi orașe moderne sunt insa Constanța, Alba Iulia, Cluj Napoca, Sighișoara, Sibiu sau Galați. Iata cateva lucruri…

- 35 de trainieri internationali predau educatie nonformala în peste 15 orase din România catre 1385 de liceeni în lunile ianuarie și februarie. Cursurile au loc într-o altfel de ora la clasa, sustinuta de Scoala de Valori si AIESEC România, în cadrul…

- Dupa o pauza competiționala de aproape o luna (ultimul joc in 27 ianuarie, 86-88, cu ICIM Arad), CSU Alba Iulia, penultima clasata in ierarhia Ligii Naționale de baschet feminin, dupa startul complet ratat din 2018 (a pierdut toate cele cinci jocuri de pe prima scena), are vineri, 23 februarie, un meci…

- Consilierii județeni din Alba se intrunesc in 22 februarie, de la ora 11.00, in ședința ordinara, ce va avea loc in sala se ședințe a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. Pe ordinea de zi se afla 17 proiecte. Proiect…

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii…

- 43 de milioane de euro vor fi oferite țarii noastre de Uniunea Europeana. Banii vor fi folosiți pentru aprovizionarea localitaților cu apa și canalizare și eficiența energetica. 18 proiecte de acest fel urmeaza sa fie implementate pana in 2020.

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat de judetul Maramures prin recuperarea unor case memoriale, un traseu turistic-istoric si un drum facut cu caruta trasa de cai din Sighetu Marmatiei pana la Alba Iulia, dar si un spectacol inedit de muzica populara romaneasca transpus pe muzica clasica, a declarat,…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) cere Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, sa isi asume marile proiecte de infrastructura prin infiintarea unei Unitati de proiect, care sa functioneze la nivelul Guvernului ca un organism interministerial. Solicitarea mediului de afaceri vine pe fondul exasperarii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca a inceput demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care sa gestioneze problemele investitiilor in infrastructura strategica pe domeniile mediu, achizitii publice, autorizatii de constructie, informeaza economica.net.…

- Finantare de 3.000.000 de lei la Sacalaseni pentru proiecte de infrastructura. Acestea sunt finantate prin PNDL 2 si contractele au fost semnate de catre primarul comunei si presedintele Consiliului Judetean Maramures in cadrul Sedintei de Consiliu Local de la Sacalaseni de luni, 12 februarie. Fondurile…

- „Duelul” castigatorilor Eurovision de la Salina Turda continua. Fiecare dintre finalisti mizeaza pe originalitate si mesaje de impact. Marea batalie se va da insa in finala de la Bucuresti, cand publicul va decide piesa castigatoare.

- Trei barbati si-au pierdut viata, iar altul este in stare grava, dupa ce, sambata dimineata, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. „In accidentul petrecut sambata…

- Doar o zi ii mai desparte pe Nicu Covaci și pe colegii sai de inceperea Turneului Phoenix „Sinteza – Rapsodia”, primul spectacol din cadrul acestuia urmand a avea loc la Iași, legendara trupa susținand apoi spectacole la Targu Mureș (12 Februarie), Cluj-Napoca (13 Februarie), București (14 Februarie),…

- Clujul, Salina Turda si Muntii Apuseni, recomandate de un site international de turism Revista londoneza Culture Trip a publicat recent un articol intitulat "11 locuri pe care sa le vizitezi in Transilvania care nu sunt Castelul lui Dracula", iar pe lista figureaza orasul Cluj-Napoca, Salina…

- Echipa de baschet feminin a LPS Alba Iulia, condusa de antrenorul Valentin Urian, a obținut doua victorii in cadrul turneelor de calificare Under 16. Formația din Cetatea Marii Uniri a intalnit, in Grupa A, pe CSU Brașov, CSȘ Bega Timișoara și CSȘ Craiova, in doua turnee, tur, retur. Primul dintre acestea…

- Cele 4 curse de persoane de pe ruta Teiuș – Cugir și retur se numara printre cele aproape 100 de trenuri la care CFR va renunța de luna viitoare. Incepand cu 1 martie 2018, CFR Calatori va scoate din traficul feroviar aproape 100 de trenuri de calatori din toata tara, permanent sau parțial, intrucat…

- Centrul Militar Zonal Vrancea, prin Biroul informare-recrutare, structura specializata a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru profesia militara, aduce la cunostinta celor interesati ca a inceput intocmirea…

- Galben-albastrele de la FCC ICIM Arad au de ce regreta startul modest de sezon, cu seria de cinci esecuri consecutive. Cu o singura victorie in plus, Hadzovic et company ar fi incheiat sezonul regulat pe locul 4 si nu ar mai fi stat la mana altora. Sambata seara, in fata nucleului…

- CFR Calatori pregateste o retragere masiva de pe aproximativ 100 de rute. Renuntarea totala, sau pe anumite zile, va intra in vigoare de la 1 martie. Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de transport feroviar abia asteapta…

- "Rezultatele economice sunt fantastice. Rata cresterii economice este impresionanta. Ponderea datoriei publice in PIB este sub control. Deficitul bugetar este in jur de 3%. Deci indicatorii macroeconomice arata foarte bine si problema este daca modelul de crestere economica este sustenabil in viitor…

- Cat de important e carosabilul asfaltat in orice localitate nu mai trebuie sa se intrebe nimeni. Se lucreaza la aceasta, dar in multe locuri mai trebuie sa treaca ceva timp pana ce infrastructura rutiera va fi complet modernizata. In cazul comunei Beba Veche, formata din trei sate – reședința unitații…

- Legenda etno rock Phoenix, formația ce a scris istoria rockului romanesc, propune un nou turneu, spectacole ce imbina rockul de inspirație folclorica și compozițiile lui George Enescu (o sinteza intre ciclul ”Anotimpurilor” prezentate pe albumul ”Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1 in La major, emblematica…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- Comunicat de presa 17 ianuarie 2018 Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul…

- Protestatarii de la Cluj, care au pornit în marș pâna la București, au primit ”suflu” proaspat la Sighișoara. ”Am incheiat a cincea zi din Marsul Sperantei. Am ajuns langa Rupea insotiti de protestatari din Sighisoara si de un grup…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Un grup de cinci clujeni a plecat, pe jos, spre Bucuresti, pentru a participa la mitingul de protest din 20 ianuarie 2018. Initiatorul marsului pedestru este un clujean de 51 de ani. Dupa ce si-a anuntat intentia de a pleca pe jos spre Bucuresti, alti cetateni din tara si-au exprimat dorinta de a i…

- Cluj-Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Unde au ajuns protestatarii si cum a decurs prima zi "Marsul Sperantei" a incheiat cu succes prima etapa. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor Justitiei,…

- NEWS ALERT De la Cluj la Bucuresti. PE JOS pentru Justitie VIDEO Un grup de patru persoane au plecat miercuri, 10 ianuarie 2018, pe jos, din Cluj-Napoca spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca participe la protestul din 20 ianuarie 2018 privind modificarile aduse legilor justitiei. Ar urma sa parcurga…

- 47 de proiecte au fost depuse, pana duminica, pe activ.oradea.ro – site unde se inregistreaza initiativele cetatenesti prin care se incearca atragerea de finantare de la bugetul local pentru proiecte cu impact in oras, la nivel de cartier. Majoritatea acestora se refera la spatii de…

- Casa Regala a prezentat marți bilanțul vizitelor și evenimentelor din anul 2017, anunțand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Precizarile vin in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale și ale declarațiilor primului-ministru…

- Precizarea referitoare la finantarea vizitelor si a evenimentelor de la resedintele regale este facuta in contextul unei enumerari a actiunilor Familiei Regale in 2017 si al unui bilant al actiunilor in anii de prezenta in Romania. Pentru 2017, Casa Regala consemneaza: "50 vizite in comunitati…

- Lugojul este pe lista Ministerului Transporturilor și a Ministerului Dezvoltarii Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene in ceea ce privește proiectele de transport ce urmeaza a fi implementate in perioada 2018-2027. Cele doua ministere au inițiat un “Memorandum privind demararea pregatirii…

- Tara noastra are gari noi si moderne acolo unde oamenii nu au nevoie de ele. Oficialii au tocat peste 350 de milioane de lei pentru statii de cale ferata care nu au calatori si nici directii de mers. Acuzatiile vin din partea sindicatelor feroviare, care sustin ca aceste investitii au fost facute fara…

- Anul viitor vor fi lansate procedurile de achizitie publica pentru proiectarea si executia unor obiective asteptate de mult timp pentru Moldova si pentru conexiunile acesteia cu celelalte provincii istorice.

- Federatia Romana de Sah pregateste pentru 2018, anul Centenarului Unirii, evenimente speciale. Vor fi mai multe competitii la Alba Iulia, Arad, Iasi si Bucuresti. Sunt asteptati sa participe jucatori din tara si de peste hotare. Este vorba despre un circuit de turnee open ce se va incheia la Alba Iulia,…