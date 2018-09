In contextul crizei de pe piata muncii, Ludovic Orban a enumerat criteriile restrictive in vigoare pentru cetatenii vizati: numarul de permise de munca limitat la 14.000 pe an, obligativitatea prelungirii vizei la fiecare trei luni, obligatia angajatorului de a-i plati pe acesti angajati cel putin cu salariul mediu pe economie. Pentru companiile care doresc sa-si pastreze angajatii performanti, liberalii au propus, intr-o alta initiativa legislativa, scutirea de la plata impozi (...)