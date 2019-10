In aceasta dimineata, presedintele Klaus Iohannis se va afla in Iasi. Seful statului a mai fost de doua ori in acest an in municipiul resedinta: prima data in ajunul Zilei Unirii, pe 23 ianuarie, iar a doua oara in preajma alegerilor europarlamentare. De data aceasta, Iohannis va participa ca invitat la Adunarea regionala a organizatiilor PNL din Regiunea Nord-Est. Sunt asteptati liberali din toate organizatiile partidului, organizatorii estimand numarul (...)