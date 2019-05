Ce profit a obținut Garanti Bank în 2018 La nivel individual, Garanti Bank a inregistrat, anul trecut, un profit net de 113,3 milioane lei. Strategia bancii de a dezvolta un portofoliu sanatos a determinat un volum total de credite de 7,13 miliarde lei, la finalul anului trecut, precum si o crestere de aproximativ 4% a volumului depozitelor, la 7,97 miliarde lei. Evolutia depozitelor s-a datorat cu preponderenta segmentelor retail si IMM, cu un avans semnificativ de 60% al depozitelor persoanelor fizice si de 40% la cele ale IMM-urilor, indicand un apetit sporit al clientilor pe zona de economisire.



