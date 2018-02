Ce probleme de sănătate ascunde nasul roşu Atunci cind simti ca ceva este in neregula cu tine, trebuie sa iei in considerare toate simptomele care apar. Nu lasa nimic necercetat. De exemplu, daca ai mereu nasul rosu, trebuie sa stii ca ar putea fi un simptom ca ceva nu este in ordine in organism. Exista o multime de vase de singe la nivelul nasului, iar marirea acestora duce la schimbari de culoare. Acest lucru este facilitat de schimbaril Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- O serie de studii au confirmat faptul ca pacienții care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera. In cadrul unei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa mixta de oameni de stiinta din importante universitați din Manchester, Liverpool…

- Un bebeluș nasut prematur a fost adus cu elicopterul din localitatea Costești, Argeș, pentru a fi tratat la Spitalul de Post-ul Nou nascut prematur, adus cu elicopterul la Targoviște, din cauza unor grave probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Elena Udrea a oferit detalii in premiera despre starea de sanatate a lui Alina Bica, fosta șefa DIICOT. Daca mass-media a facut dezvaluiri spectaculoase despre afacerile pe care Bica le desfașoara in Costa Rica, Udrea a afirmat ca prietena sa se confrunta cu probleme majore de sanatate.

- Sindicatele din dducatie acuza: mii de angajati din sistemul de învatamânt sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat în timpul concediului medical.

- Fostul papa Benedict al XVI-lea sufera de o maladie a sistemului nervos din cauza careia este adeseori nevoit sa se deplaseze cu ajutorul unui scaun cu rotile, a dezvaluit fratele lui, Georg Ratzinger, pentru un saptamanal german, citat joi de Reuters.

- “Garajele sunt goale, curtea goala… S-a ajuns in situația asta din cauza starii tehnice de uzura avansate, de suprasolicitare peste orice limita. Singura ambulanța pe care o mai avem este in service și are 730.000 de kilometri la bord”, spune Mielu Toderița, șeful parcului auto. Substația de Ambulanța…

- Un nou miracol la celebrul loc de pelerinaj de la Lourdes, din Franta. O calugarita care se deplasa doar cu ajutorul unui carucior cu rotile s-a vindecat dupa decenii intregi de probleme grave la coloana. Bernadette Moriau a avut probleme de sanatate de cand s-a nascut.

- Kilogramele în plus pot deveni o problema deranjanta pentru o mulțime de femei, iar atunci când procentul de grasime din organism este mult prea ridicat, nu doar aspectul are de suferit, ci pot sa apara și o serie de probleme de sanatate.

- Doi barbati, unul de 48 de ani din Iasi si altul de 76 din Bihor, si doua femei, una din orasul Pancota, Arad, de 65 de ani si alta din Calarasi (63 de ani) sunt ultimele cazuri confirmate.

- Durerile de spate semnalizeaza existenta unor probleme grave de sanatate, care pot sa ne afecteze musculatura, ligamentele, articulatiile, oase sau rinichii. Pot sa apara sub forma unui junghi puternic, iar mai tarziu ca o durere insotita de amorteala.

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „In urma…

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca salariile medicilor nu vor scadea, ci vor creste, ajungand chiar la peste 4.000 de euro brut pentru medicii legisti. Pitea a precizat ca 3% din angajatii din subordinea ministerului au probleme, „dar nu probleme mari”, astfel ca salariile consilierilor…

- Irina Loghin a avut probleme de sanatate. Un virus puternic i-a dat batai de cap. Irina Loghin a stat trei saptamani in America, timp in care a sustinut un turneu impreuna cu mai multi artisti romani. Interpreta a avut probleme de sanatate, dar din fericire si-a revenit. „Nu e chiar asa de grav. Si…

- Apa cu lamâie este mai eficienta decât ți-ai putea imagina. Consumata zilnic, aceasta poate ajuta la evitarea a mai multe probleme de sanatate. Iata care sunt acestea: Probleme digestive Sucul de lamâie îmbunatateste…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.Cum iti va merge…

- Mircea Nebunu a dezvaluit ca starea de sanatate a lui Florin Salam nu este deloc una buna. Conform interlopului, cantaretul de manele ar avea mari probleme cu gatul. Acesta a mai precizat ca nu l-a tradat niciodata pe artist. A

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, intr-un comunicat citat de Agerpres, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, invocand "probleme de sanatate".

- Vrei sa nu ai parte de depresie? Acestea sunt plantele minune pentru sanatate. Tin depresia la distanta de tine. Natura are foarte multe remedii care te așteapta sa le incerci. Mai ales daca treci printr-o perioada stresanta, anumite plante te pot ajuta sa ii faci fața cu brio.Indiferent ca…

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- Simona Halep a reușit sa se impuna in fața adversarei de marți, Destanee Aiava, pe care a invins-o cu scorul de 7-6 (5), 6-1. Cu toate acestea, constanțeanca se arata ingrijorata de starea ei de sanatate.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Șeful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Chisinau, Mihai Moldovanu a fost luat la rost de catre primarul interimar Silvia Radu. Acesteia i-a crapat rabdarea dupa ce Moldovanu a anunțat ca nu mai sunt locuri in centrele de plasament pentru cazarea oamenilor strazii, iar cațiva dintre aceștia au…

- Celebrul chitarist britanic a anunțat, intr-un interviu recent pentru BBC Radio 2, ca-și pierde auzul. Acesta lucru vine dupa ce muzicianul a dezvaluit, acum doi ani, ca sufera de ceea ce numesc medicicii neuropatie periferica, o boala care afecteaza conexiunea sistemului nervos periferic cu creierul…

- Obisnuiesti sa vorbesti singur/a prin casa? Te-ai gandit vreodata ce inseamna acest lucru? Invitata in cadrul emisiunii "Star Matinal", Cora Mizil a explicat ce inseamna de fapt sa te trezesti vorbind cu tine insuti cu voce tare.

- Guvernele ar trebui sa trateze accidentele rutiere ca o problema de sanatate publica si in consecinta sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban...

- Ion Iliescu are probleme cu picioarele dupa ce anul trecut a suferit un accident si s-a ales cu o entorsa. Asa ca isi face zilnic exercitiile pe bicicleta medicinala. Ion Iliescu a disparut din viața publica de ceve vreme, lipsind de la evenimente importante, cum ar fi Ziua Naționala sau ceremoniile…

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph. Profesorul Cho Dong-uk…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Viorica de la Clejani s-a pus pe topit kilograme, iar greutatea la care a ajuns este una de invidiat. Din pacate pentru artista, dieta pe care a urmat-o i-a adus si multe probleme de sanatate. A

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Adriana Bahmuteanu a inceput anul cu un anunt-soc! Vedeta si-a dat demisia de la Antena Stars si se retrage, cel putin temporar, din televiziune. Se pare ca vedeta are motive intemeiate pentru care a luat aceasta decizie radicala. Ea are probleme de sanatate si nu mai poate continua sa faca parte din…

- Iti oferim cele mai importante secrete inaintea masei copioase de Anul Nou. Ce trebuie sa mananci pentru a nu avea probleme de sanatate? Nu-i suficient sa citesti eticheta unui produs alimentar pentru a vedea daca ca este natural si sanatos – trebuie sa stii cateva lucruri simple si sa tii cont de…

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine. De curand, Paula Seling a vorbit despre faptul ca…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- "Anunt cat se poate de important: Anul acesta nu o sa particip la spectocolul de la Sala Palatului. M-am gandit foarte mult inainte sa iau decizia asta. Imi pare rau pentru oamenii din public care vor fi dezamagiti, dar decizia asta a aparut strict din cauza unor probleme de sanatate…

- Giani din las Fierbinți nu va participa la spectacolul de la Sala Palatului, unde trebuia sa urce pe scena alaturi de colegii lui, Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica. Anunțul a fost facut pe contul de socializare. Constantin Dița a anunțat pe contul de socializare ca are probleme de sanatate…

- Mama lui Denis Alibec a decis sa spuna adevarul cu privire la starea de sanatate a fotbalistului. Criticat pentru ca a mers la schi si nu mai este la fel de bun cand vine vorba de fotbal, cea care i-a dat viata a spus lucrurilor pe nume.

- Ghimbirul este un campion al remediilor naturale si este unul dintre cele mai sanatoase alegeri pe care le poti face si chiar stiinta confirma acest lucru. Este eficient in tratamentul afectiunilor digestive, detoxifica organismul si este o masura prevenita excelenta in cazul a zeci de afectiuni. Cu…

- Ultima aparitie publica a lui Ion Iliescu a avut loc in vara, cand fostul presedinte a fost audiat la Parchet in Dosarul Mineriadei. Atunci, Iliescu a aparat zambitor in fata presei si nu parea sa aiba probleme de sanatate, noteaza stirilekanald.ro.

- Ion Iliescu se confrunta cu probleme serioase de sanatate. Fostul presedinte al Romaniei iese foarte rar din casa din cauza unor dureri insuportabile pe care le are la picioare. De altfel, pe 1 decembrie, acesta nu a fost prezent la parada de la Arcul de Triumf. A

- Durerea de genunchi poate sa fi provocata de probleme motorii, leziuni, artrita, dar si alte cauze medicale. Medicii sustin ca, in cazul in care durerile persista mai mult de doua saptamani, este bine sa facem o radiografie.

- Semnalul de alarma ca ceva se intampla cu Shakira a fost dat cand artista și-a suspendat primele concerte din turneul sau european "El Dorado". Ulterior, cantareața columbiana a anunțat ca sufera de hemoragie la corzile vocale, iar acum este in cautarea celui mai bun chirurg ORL din lume

- Te doare capul noaptea? Nu e de glumit cu acest lucru! Durerile de cap din timpul noptii sunt extrem de periculoase. Acestea afecteaza calitatea somnului și capacitatea de a adormi inapoi, lucru care te seaca de energie a doua zi. Aceasta durere este neplacuta, deoarece simți ca te-a lovit cineva…