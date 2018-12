Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a facut niște dezvaluiri fara perdea despre fostul ei iubit. Vedeta de televiziune a marturisit cum a fost lasata cu ochii in soare. Teo Trandafir a povestit in emisiunea pe care o prezinta o situație in care a fost pusa chiar de iubitul ei de la acea vreme. In stilu-i caracteristic, Teo…

- Teo Trandafir a vorbit despre casatorie. Vedeta de televiziune a marturisit daca este sau nu pregatita sa ajunga in fața altarului la 50 de ani. Teo Trandafir a trecut in urma cu sase ani prin al doilea divort. La sfarsitul lui 2012, ea a divortat de fostul rugbist Constantin Iosef, mariajul lor rezistand…

- Kim Kardashian a fost invitata in emisiunea lui Ellen DeGeneres, iar aceasta din urma a incercat sa o „descoasa” pe starleta. Vedeta show-ului de televiziune Keeping up With Kardashians a avut un moment de sinceritate și a recunoscut ca fotografiile pe care le posteaza pe rețelele de socializare i-au…

- Oana Roman a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Din cauza oboselii acumulate in ultima perioada, vedeta a mers sa-și faca o serie de investigații. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Oana Roman a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Vedeta și-a neglijat sanatatea din cauza evenimentelor dese la care…

- Teo Trandafir este una dintre veteranele televiziunii. Insa, la debutul carierei sale, vedeta avea un salariu modest pe care il incasa in plic. S-a tot speculat, de-a lungul timpului, despre salariul fabulos pe care il caștiga Teo Trandafir. S-au vehiculat diverse sume insa cert este ca acum vedeta…

- Cunoscuta prezentatoare Gabriela Cristea a intampinat probleme inainte de a intra in direct. Ea a povestit ca i-a fost sete, iar in momentul in care a baut apa, a varsat puțin pe ea. „Am cerut și eu, ca de pomana: adu-mi, mai mamica și mie o cana cu apa, sa beau. Și imi aduce Bebelino, cel mai nou dintre…

- Simona Gherghe a dezvaluit in ultimul numar din revista VIVA! ca a avut probleme de sanatate in timpul sarcinii. Medicii au suspectat-o pe vedeta de pancreatita, o boala grava care in trecut i-a adus mari probleme și lui Teo Trandafir. Simona a povestit cum a reușit sa treaca peste acel moment extrem…

- ”Asia Express”. Andrei Ștefanescu se confrunta cu probleme in India, iar acestea sunt legate, cel puțin deocamdata, de alimentație. Andrei se afla in India pentru filmarile noului sezon ”Asia Express” și, din punct de vedere culinar, resimte din plin celebrele condimente presarate de bucatarii indieni…