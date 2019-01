Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a reacționat, luni, dupa ce in Austria a decis diminuarea alocatiilor pentru copiii romanilor care muncesc in acest stat, aratand ca aceștia trebuie sa primeasca "aceleași beneficii, indiferent de naționalitatea lor sau de locul unde se afla copiii lor".Potrivit ...

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini va depune, luni, 7 ianuarie 2019, o noua interpelare a Comisiei Europene, prin care solicita o intervenție de urgența in scandalul major declansat de Austria privind reducerea alocatiilor pentru copiii muncitorilor romani care lucreaza in aceasta tara si locuiesc…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni trateaza cu prioritate situația cetațenilor romani care sunt afectați de decizia prin care care autoritațile de la Viena reduc alocațiile copiilor cetațenilor europeni care lucreaza in Austria, in funcție de statul de rezidența al copiilor.Decizia…

- Ministerul Afacerilor Externe si Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de…

- Parlamentul de la Viena a adoptat miercuri seara un proiect de lege care prevede ca imigrantii din alte tari ale Uniunii Europene care muncesc in Austria vor primi pentru copiii aflati in tara de origine alocatii adaptate nivelului de trai si veniturilor din natiunea respectiva, informeaza agentia…