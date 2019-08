Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii a elaborat si supus dezbaterii publice un proiect privind metodologia care stabileste ce indemnizatii lunare vor avea, pe langa pensie, actualii edili si sefi ai consiliilor judetene.

- Ministerul Dezvoltarii a elaborat si supus dezbaterii publice proiectul de hotarare privind procedura si metodologia pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 210 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2010 privind Codul administrativ, cea care stabileste ce indemnizatii lunare vor avea,…

- Pensiile speciale vor fi impozitate printr-un sistem gradual, a decis Executivul, care urmeaza sa adopte prevederea in sedinta de Guvern de saptamana viitoare. Astfel, pensiile vor fi impozitate, gradual, intre 10 și 50%, la cuantumuri diferite, conform actului normativ pregatit de Guvern. Masura ar…

- Indiferent de metoda aplicata, daca punem fata in fata doua liste, una cu „Ce n-au facut” va fi mai lunga decat lista cu „Ce au facut”. Este vorba despre ce au facut si ce n-au facut cei care au condus tara, municipiul, orasul, ultima comuna, ultimul sat din Romania. Restantele sunt atat de mari incat…

- Nicolae Robu susține ca primarii merita o compensare a faptului ca atata amar de vreme au avut salarii extrem de mici. Vede așa-zisa pensie speciala un lucru bun și crede ca oamenilor trebuie sa li se explice ce inseamna, de fapt, „pensia speciala”. Tion.ro i-a oferit primarului edilului-șef…

- NESCHIMBATA… In conditiile in care am intrat in anul care premerge alegerile locale, iar legea spune ca modificarea privind alegerea primarilor in doua tururi trebuia facuta pana la jumatatea lunii iunie 2019, se poate spune ca anul viitor alegerea primarilor din judetul Vaslui se va face intr-un singur…

- O noua pensie pentru primari produce scandal în Parlament. Un proiect propus de Ministerul Dezvoltarii, care inventeaza o pensie speciala pentru primari, a primit ieri aviz negativ de la Consiliul Economic și Social.

- O decizie guvernamentala impusa de Liviu Dragnea in 2013, cand era vicepremier, i-a ajutat pe liderii de la acel moment ai Constanței sa scape de o uriașa problema: corecțiile financiare aplicate de UE din cauza proiectelor implementate greșit. Șase ani mai tarziu, toți cei trei eroi ai scenei de la…