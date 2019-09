Ce prevede planul preşedintelui Erdoğan pentru zona de securitate din Siria? Presedintele Erdogan a prezentat planul privind zona de securitate care ar urma sa fie instituita în partea de nord a Siriei, la frontiera cu Turcia. Costul proiectului care ar putea primi aproximativ un milion de refugiati este de 27 de miliarde de dolari, scrie Rador, citând HABERTÜRK.

Potrivit informatiilor obtinute de ziarista Kübra Par din surse ale Presedintiei, în zona de securitate care va fi constituita în nordul Siriei, de-a lungul frontierei cu Turcia, vor fi gazduiti un milion de refugiati sirieni.



