Ce prevede OUG care modifica Legile Justitiei. Cate observatii ale Comisiei de la Venetia vor fi luate in considerare

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, pana pe 20 septembrie o OUG care va corela doar 2 din cele 7 observații ale Comisiei de la Veneția pe Legile Justiției, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.Observațiile acceptate de Executiv sunt cele care fac referire la revocarea membrilor CSM și la pensionarea magistraților…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Rafuiala naționala atent externalizata pe tema Legilor Justiției s-a incheiat. Printr-un fel de armistițiu ciudat. Singura surpriza notabila mai poate surveni atunci cand se vor pune in practica amnistia și grațierea. Ostilitațile s-au mutat insa cu aceeași intensitate pe…

- Viorica Dancila apara, miercuri dimineata, in Parlamentul European, cauza Guvernului pe care il conduce si ale carui decizii in materie de justitie si drepturi civile au ridicat semne de intrebare si ingrijorari mai multor institutii europene. Premierul roman va trebui sa explice, in cinci…

- O delegatie a Comisie de la Venetia efectueaza, joi, o vizita la Bucuresti, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justitiei.

- Presedintele comisiei speciale privind Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a vorbit, vineri, despre apelul lui Klaus Iohannis, care a cerut, joi, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea sa reintroduca Legile Justitiei in circuit si sa le corecteze. Iordache a fost intrebat la RFI Romania despre…

- "Ma bucur ca presedintele Iohannis a explicat in persoana poporului roman motivul pentru care a fost obligat sa promulge legea de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara si consider ca presedintele este la inaltimea functiei sale atunci cand cere Parlamentului sa revizuiasca in cel mai…

- Comisia de la Veneția recomanda autoritaților romane sa reexamineze modificarile operate pe legile Justiției, astfel incat sa fie menținuta independența magistraților și sa fie evitat riscul ca politicienii sa-i influențeze pe procurori prin inetermediul ministrului Justiției. Reexaminarea recomandata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia, care nu ar fi trebuit sa fie facuta publica, este un document politic si spune ca este ”speriat”...