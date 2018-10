Ce presupune programul guvernamental „Investește în tine”. Cum poți obține credite fără dobândă Creditele din programul guvernamental „Investeste in tine" pot fi accesate de la CEC incepand de luni, tinerii cu varste intre 16 si 26 de ani avand posibilitatea de a accesa un credit de pana la 40.000 de lei, iar persoanele cu varste intre 26 si 55 de ani de pana la 35.000 lei, potrivit Agerpres. "Este un proiect adresat, in primul rand, tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, care pot accesa un credit de pana la 40.000 de lei, dar si celor cu varste intre 26 si 55 de ani, care pot lua credite de pana la 35.000 de lei. Daca persoana care apeleaza la acest imprumut este salariat, poate contracta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

