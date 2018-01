Stiri pe aceeasi tema

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna.

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- Pacura s-a scurs dintr-o conducta care s-a fisurat. Trei salariati au incercat sa intervina, dar au suferit atacuri de panica. La fata locului au ajuns mai multe autospeciale ISU si ambulante. "Accidentul s-a produs la statia de pacura a societatii Electrocentrale de pe platforma siderurgica…

- Viceprimarul Ruslan Codreanu a salutat votul de astazi din Consiliul municipal pentru introducerea taxarii electronice în transportul public menționând ca acest fapt va reprezenta o noua etapa calitativa în dezvoltarea Chișinaului. "Una din promisiunile…

- Prim-ministrul Pavel Filip a vorbit în debutul ședinței de astazi a Executivului despre remanierea guvernamentala anunțata ieri. Premierul a subliniat ca aceasta era necesara și ofera Guvernului posibilitatea sa intre în anul 2018 concentrându-se pe obiectivele de guvernare, ca…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit, pana in 2020, schema de ajutor pentru transportul combinat tip RO-LA, prin care se stimuleaza trecerea transportului de marfa dinspre transportul rutier catre calea ferata, in scopul reducerii emisiilor de CO2 de la ...

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse între 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. …

- Aproximativ 50 de familii din judetul Olt vor trebuie sa dea inapoi banii incasati cu titlu de alocatii de stat pentru copii. Si asta intrucat au beneficiat in mod nejustificat de acest drept atat in tara, cat si in strainatate, scrie gazetaoltului.ro. Inspectorii Agentiei Judetene pentru…

- Aproximativ 33,7% dintre romanii care au raspuns unui sondaj realizat de un magazin online ar aloca intre 300 și 500 de lei pentru achiziția de haine, incalțaminte și accesorii din oferta magazinelor de moda online cu ocazia Craciunului și a anului nou.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita in UE, a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul Statelor Unite privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se afla, in perioada 5 – 8 decembrie 2017, intr-o vizita oficiala in Londra, Marea Britanie, unde participa la cea de-a 7-a Adunare a Contribuabililor din cadrul Parteneriatului pentru Mediu si Eficienta Energetica

- Cancerul de san ramane principal cauza de deces in randul femeilor. Peste 7.000 de romance sunt diagnosticate in fiecare an cu aceasta afectiune, mortalitatea fiind de 36%, potrivit statisticilor.

- Levigatul "isi vede" linistit de cursul lui spre Somes. De 5 zile VIDEO Barajul de gunoi de la Pata Rat a cedat miercurea trecuta si levigatul a luat-o la vale spre Somes, iar Garda de Mediu a mai aplicat o amenda de 60.000 de lei Consiliului Judetean Cluj. Situatia nu s-a schimbat nici astazi. "Am…

- Pastrarea monedei nationale in regim de curs cu flotare controlata constituie o posibilitate de optimizare a cresterii economice durabile spre apropierea de Occident dar nu si o garantie in aceasta privinta. Beneficiile potentiale din prisma atenuarii socurilor economice si a utilizarii propriei politici…

- In continuare, ea va urma procedura parlamentara si va intra in dezbatere la Camera Deputatilor. „Majoritatea PSD-ALDE din Camera Deputatilor ar trebui sa se aplece cu atentie asupra considerentelor avute in vedere in initierea si promovarea acestui proiect de lege”spune deputatul Glad Varga.…

- Consiliul Judetean Cluj, proprietarul depozitului de deseuri de la Pata Rat, a fost amendat din nou de comisarii Garzii de Mediu, cu 60.000 de lei, dupa ce au fost constatate scurgeri masive de deseuri lichide din groapa de gunoi in paraul Zapodie.

- Declaratia comuna a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles este un succes pentru Moldova, intrucat prevede accelerarea asocierii politice si integrarii economice dintre Uniunea Europeana si statele semnatare.

- Un mecanic CFR a anunțat, aseara, ca trenul Reggio 5110 Buzau-Marașești a lovit un urs. Incidentul a avut loc in jurul orei 16:30, in afara localitații Golești, inspre Cotești. Lucratorii Poliției TF au mers pe jos mai mulți kilometri pana au gasit cadavrul animalului.Nu a fost o sesizare prin…

- Traian Basescu a declarat joi, in plenul reunit unde se dezbatea motiunea de cenzura, ca trebuie luate masuri urgente, printre care suspendarea tichetelor de vacanta, a split TVA si desfiintarea pensiilor speciale, pentru ca altfel programul Dragnea- Valcov va duce tara in situatie dificila.…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a solicitat continuarea suportului oferit de Banca Mondiala in procesul de dezvoltare economica a țarii și crearea unui mediu atractiv pentru investitori.

- Tarile din Europa Centrala si de Est sunt blocate intr-o asa numita 'capcana a venitului mediu' (- o zona in care veniturile nici nu mai cresc, dar nici nu mai scad - n.r.) si au nevoie de noi strategii de crestere si investitii in infrastructura pentru a relansa cresterea, a apreciat miercuri Banca…

- In cursul zilei de luni, 20 noiembrie, reprezentantii Primariei Brasov, ai Politiei Locale, precum si cei ai Politiei Municipiului Brasov, ai Garzii de Mediu si cei ai detinatorilor de retele au avut o noua runda de discutii cu marii dezvoltatori imobiliari din zona Tractorul. Scopul intalnirii convocate…

- Consiliul Judetean Suceava organizeaza, in data de 29 noiembrie a.c., dezbatere publica pe tema documentelor de sustinere a solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru depozitul ecologic de deseuri (Centrul de Management Integrat al Deseurilor - CMID) Moara. Anuntul a fost ...

- Guvernul ungar a anunțat miercuri ca a eliberat in șapte ani un milion de pașapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in țarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetațenii adoptate la inițiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP. …

- Angajatii din firme si implicit afacerile respective pot avea de suferit din cauza unui mediu de lucru toxic. Publicatia americana pentru mici afaceri Inc.com enumera 4 semne ale unui mediu toxic in firme, care ar trebui sa-i alarmeze pe patroni.

- Multe persoane aleg sa se mute in afara orasului, in comunele din Zona Metropolitana, chiar daca au un job in centul Iasului. Si nu doar pretul locuintelor ii face pe oameni sa aleaga "viata la tara", ci dezvoltarea generala. Supermarketurile si-au deschis magazine, bancile si-au deschis filiale si…

- Programul guvernamental „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. „In legatura cu Programul «Rabla», anul acesta a fost vorba despre o…

- La Iasi a fost lansat un proiect inedit, coordonat de Universitatea „Petre Andrei“ din Iasi, Academia Romana, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si de Primaria Iasi, in cadrul proiectului Centenar.

- Ministerul Educației iși propune consolidarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unitaților de invațamant in vederea asigurarii condițiilor de siguranța, reabilitarea spațiilor de invațare pentru asigurarea condițiilor minime de funcționare, revizuirea și crearea unui cadru normativ al infrastructurii…

- Activiștii de mediu de la Greenpeace susțin ca nu mai puțin de 2 miliarde de euro ar trebui cheltuite de Romania in urmatorii ani pentru ca termocentralele pe carbune sa respecte noii parametri de mediu stabiliți la nivel european. Suma e...

- Zeci de locuitori ai Resitei reclama ca zilnic Combinatul TMK din Resita polueaza fonic,cu praf, fum si gaze toxice cartierele din zona veche a municipiului. Oamenii au sesizat autoritatile de mediu.

- MUNICIPIUL TURDA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire sala de sport competitionala de nivel international” in Localitatea TURDA str. Sadionului, nr.14 , județul Cluj

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat vineri ca a transmis o scrisoare premierului Mihai Tudose prin care solicita Guvernului 27,5 milioane de lei pentru a rezolva ”situatia disperata” in care se afla mai multe localitati sucevene, l-a care s-a demarat blocarea conturilor…

- Cetațenii țarilor care pot intra in UE fara vize vor trebui sa achite vizita. Noile reguli se preconizeaza sa se introduca incepind cu anul 2020. Pentru a intra in țarile Uniunii Europene ei vor trebui sa se autorizeze in sistemul ETIAS și sa achite 10 euro. La 19 octombrie Comisia pentru libertați…

- Familiile monoparentale al caror venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 530 de lei inclusiv vor beneficia de ajutor social comunitar lunar, potrivit unui proiect adoptat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Nimanui nu-i place sa fie numit barbar. La un sfert de secol dupa ce preluarea, in 1988, a firmei RJR Nabisco de catre Kohlberg Kravis Roberts a inspirat romanul bestseller "Barbarii de la poarta" ("Barbarians at the Gate"), unul dintre fondatorii grupului privat de investitii de capital ofera o…

- Societatea Nova Apaserv a primit o amenda de 60.000 de lei de la Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Botosani, care a depistat ca Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Darabani a functionat fara autorizatie de mediu timp de jumatate de an. Operatorul de apa a platit in 48 de ore 15.000…

- Beneficiile sunt multiple, iar in prezent, teama ca robotii vor ameninta locurile de munca ale oamenilor pare nefondata: robotii pot face tocmai muncile pe care oamenii nu mai stiu sau nu mai vor sa le faca. De asemenea, urmare a expansiunii roboticii in recrutarea viitorului, pot aparea roluri noi…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu este de acord cu eliminarea timbrului de mediu, la care s-a renuntat printr-o lege initiata de Liviu Dragnea, si spune ca va propune bucurestenilor "o taxa de mediu". Aceasta se arata ingrijorata de faptul ca "toate rablele din Europa" au…

- Un oficial militar American de rang inalt a afirmat intenția țarii sale de a forma forțe militare ce ar urma sa fie trimise in țarile arabe pentru a le ajuta la contracararea amenințarilor iraniene.

- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titular proiect): Consiliul Judetean Calarasi anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire 12 unitați locative pentru specialiști in sanatate”, propus a…

- Lazio Roma s-a impus pe terenul campioanei Juventus, scor 2-1, intr-un meci din etapa a opta din Serie A, disputat sambata seara. Au inscris Douglas Costa (23), respectiv Ciro Immobile (47, 54 din penalty). Stefan Radu a jucat pentru oaspeti tot meciul. Echipa fostului dinamovist i-a adminstrat…