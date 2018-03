Stiri pe aceeasi tema

- Domnule ministru, cred ca faceti o grava eroare, va ganditi mai mult la detinuti decat la oameni liberi care muncesc din greu. Va intreb la cei din spitale va ganditi? Dar la copii din centrele de plasament, dar la azilul de batrani? – il intreaba un cetatean pe Toader. Declaratiile ministrului Justitiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Consiliul Superior al Magistraturii a publicat, in urma cu scurt timp, pe site-ul institutiei motivarea avizului consultativ negativ pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA. Motivarea Sectiei pentru Procurori din cadrul CSM are nu mai putin de 50 de pagini.CITESTE AICI…

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, potrivit Agerpres.…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, spune ca nu vrea sa comenteze convorbirea telefonica dintre fostul Ministru al Justiției, Alexandru Tanase, și Veaceslav Platon, care a fost facuta publica la un post public de televiziune.

- Nemulțumirile polițiștilor, angajaților din penitenciare și cadrelor militare vor fi exprimate de sindicate, printr-un amplu protest, pe 24 martie. Angajații penitenciarelor cer demisia ministrului Justiției și...

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora, relateaza Agerpres.

- Viorica Dancila, a propus, in discursul de la Congresul PSD, unde candideaza pentru functia de presedinte executiv, 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea se numara intrarea in vigoare a legilor justitiei, dar si cresterea pensiilor si modificarea curiculei si a programei scolare,…

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a declarat ca este necesar Congresul PSD pentru adoptarea unui document programatic pentru perioada 2018 - 2020 si si-a exprimat regretul ca atentia este orientata catre candidaturi, transmite Agerpres. El a precizat ca documentul va face referire la Justitiei.

- Decizia Inaltei Curți de Casatie si Justitie vine sa inlature, fara putința de tagada, orice urma de suspiciune care vreodata ar fi putut plana asupra integritații și moralitații liderului PNL. Cu rabdare și credința in propria nevinovație, Ludovic Orban a ales sa aiba un comportament exemplar in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la bilantul Parchetului General, ca articolul din Constitutie privind procurorii este clar, acestia sunt sub autoritatea ministerului Justitiei, nu in subordine, dar prin aceste discutii se incearca un control mai amplu asupra procurorilor. Este doar o incercare…

- Președintele Klaus Iohannis a atras atenția la prezentarea raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2017 ca in Romania a devenit un “obicei” sa se dezbata statutul procurorilor și ca se face ”in mod deliberat” o confuzie pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. Principalele…

- Europarlamentarul Ana Gomes o taxeaza dur pe Viorica Dancila, pe care o numeste "premierul de paie" al lui Liviu Dragnea, cel care conduce din umbra Romania. Eurodeputata socialista Ana Gomes ii da, astfel o noua replica fostei sale colege din Parlamentul European, care a acuzat-o ca ar avea…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- Dupa ce au trecut emoțiile revocarii... "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zona specifica in care desfasuram o activitate foarte buna este in domeniul autoritatilor pentru aplicarea legilor. Procurorii romani si americani si agentiile pentru aplicarea legilor in general…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, ne-a spus ca Romania a alergat mult, ca mai are cațiva metri de parcurs pana la linia de sosire și a recomandat acestei țari sa pastreze direcția. Sa nu o ia invers. Solicitand in mod imperativ ca Justiția sa-și…

- Dupa vizita prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, liderul Liviu Dragnea a evaluat intanirea ca fiind una pozitiva și a subliniat faptul ca el personal și coaliția de guvernare nu a facut nimic impotriva sistemului judiciar din...

- Remus Borza este de parere ca, in cazul in care șefa DNA ar decide sa candideze la prezidențiale, aceasta ar avea cele mai mari șanse. Deputatul independent a aratat ca Laura Codruța Kovesi ar reuși sa rupa și din bazinul electoral al PSD, asta dupa ce zona din dreapta și gruparile care reprezinta…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan susține ca prioritatea guvernului Dancila este slabirea justiției. Oficialul argumenteaza ca de cand a fost investit, singura preocupare a cabinetului a fost apararea corupției. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține ca guvernul Dancila nu are alta preocupare…

- Directorul SRI, presedintele CSM si ministrul Justitiei au fost absenti, miercuri, de la evenimentul de prezentare a raportului de activitate al DNA pentru anul 2017. In timp ce Eduard Hellvig nu a fost invitat, Tudorel Toader si Simona Marcu au refuzat invitatia.

- Seful Sectiei de procurori din CSM, Codrut Olaru, a ținut sa faca anumite precizari dupa avizul negativ dat propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi.

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Peste 1.000 de magistrati au semnat o scrisoare deschisa in care isi manifesta sustinerea fata de justitie si adreseaza critici la adresa ministerului. In opinia lor, dezbaterile publice recente pun in grav pericol independența justiției și parcursul Statului Roman in cadrul Uniunii Europene. Documentul…

- "Mi s-a parut o dezbatere foarte interesanta. In primul rand este de apreciat ca avem un ministru al Justiției foarte competent. Discuțiile sale cu ceilalți domni procurori din CSM m-au impresionat. Am vazut un profesor universitar total stapan pe sine, pe lege, pe ceea ce spune. Din acest punct…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, marti, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit cu supozitii, in timp ce ea a prezentat probe. "In primul rand eu nu sunt aici ca sa va conving pe dumneavoastra, domnule ministru. Dumneavoastra, daca voiati sa fiti convins,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, ca motivele invocate de ministrul Justitiei in raportul care sta la baza propunerii de revocare a ei din functie sunt nereale, nedovedite si netemeinice, iar unele nu se confirma cu nimic in realitate…

- Circa o mie de judecatori, procurori si magistrati asistenti au semnat o scrisoare deschisa de sustinere a Justitiei, la cateva zile dupa ce ministrul Tudorel Toader a propus revocarea sefei DNA. „Toti procurorii si judecatorii, inclusiv...

- "Cred ca președintele a facut o afirmație greșita. Nu pot fi de acord cu politizarea acestei proceduri. Ori a vrut sa spuna altceva, ori nu, dar nu sunt de acord cu aceasta afirmație. Nu putem vorbi de oportunitate politica. Se vorbește de independența Justiției și despre neimplicarea politicului…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca Ana Gomes si-a depasit atributiile de europarlamentar prin declaratia recenta privind situatia justitiei din Romania, pe care a calificat-o ca fiind una "total neinspirata". "Dupa parerea mea, este o declaratie total neinspirata.…

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este…

- Deputatul USR Bogdan Rodeanu a declarat, sambata, ca a verificat proprietatile PDF-urilor din raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca data de realizarea a documentului este la o zi distanta dupa ce a fost citit, data diferita avand si anexa privind Rezolutia Inspectiei Judiciare.

- Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a sefei DNA. "A fost o surpriza, pe care nu as vrea sa comentez mai mult, decat ceea ce am comentat public. Parerea mea este ca nu exista temei…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European a confirmat ca in timpul discutiei pe care Donald Tusk a avut-o la Bruxelles cu premierul Dancila, oficialul european a ridicat problema justitiei. Cu toate acestea, in comunicatul de presa transmis Guvernul nu a precizat acest lucru, noteaza…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Peste 100 de persoane protesteaza, vineri, la Cluj-Napoca, fata de intentia de revocare a sefei DNA. Oamenii cer demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Aproape fara excepție, contestatarii doamnei Laura Codruța Kovesi se intreaba ce l-a apucat pe preedintele Klaus Iohannis. Cum de a reacționat atat de promt un personaj cu reacții in mod obișnuit lente? De ce atat de vehement, incat mai-mai nu și-a lasat nicio alta cale…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrului Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde, "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministru".

- DNA a fost, este si va ramane una din cele mai importante institutii de forta, cu un grad ridicat de incredere din partea cetatenilor romaniei, menita sa infaptuiasca justitia si sa apere Romania de coruptie si corupti. DNA va apara interesul romanilor atat timp cat la varful institutiei va fi un om…

- Un barbat pe nume Victor Oros a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru braconaj. Acesta a fost trimis in judecata pentru ca in vara lui 2014 a omorat un mistret intr-o padure din Carlibaba, judetul Suceava. Sentinta instantei este definitiva.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca nu a auzit despre intentia premierului Viorica Dancila de a adopta prin OUG modificarile la Codul penal si la Codul de procedura penala, el catalogand aceste aprecieri drept „petarde”. Solicitat sa comenteze posibilitatea adoptarii modificarilor…

- Președintele s-a referit, in discursul sau, și la partidele politice și la Parlament. Judecatoarea Gabriela Baltag i-a atras atenția pentru ca Iohannis a introdus elementul politic in declarațiile sale. "Am nostalgia discursului susținut de dumneavostra la ședina CSM din 2015. Am sperat ca…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre comunicatul comun dat de cele șapte ambasade, care s-au declarat ingrijorate cu privire la legile Justiției. „In ultimele zile ale anului 2017, mare frasuiala cu așa-zisele legi ale Justiției. Șapte ambasade au dat comunicat…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…

- Legile justiției, in forma in care PSD dorește sa le actualizeze sunt exact ca in Franța – asta susține europarlamentarul Maria Grapini, care este convinsa ca romanii care sunt nemulțumiți de modificarile votate in comisia condusa de Florin Iordache nu s-au documentat destul. Europarlamentarul este…

- UDMR nu susține modificarile la Codul penal. Rareș Bogdan: S-au trezit in fața unui val fara precedent de critici din cauza asocierii cu "coaliția monstruoasa" Jurnalistul Rareș Bogdan a explicat motivele pentru care UDMR a decis sa nu susțina modificarile propuse de PSD-ALDE la Codul Penal și Codul…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…

- Presedintele organizatiei Alba a Partidului Social Democrat (PSD), deputatul Ioan Dirzu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, probabil, seful statului nu o sa promulge legile Justitiei, caz in care se va face "efort serios" ca "orice inadvertenta" sa fie "remediata" de catre Parlament. …

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303 2004, 304 2004 si 317 2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor, scrie Agerpres.…

- Liderul PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat, intrebat de legile Justiției, ca intenția este ca ele sa fie mult mai bune, insa probabil președintele Klaus Iohannis nu le va promulga. Deputatul Ioan Dirzu a fost intrebat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, despre modificarile la legile Justiției, el…