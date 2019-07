Ce preferă românii, un salariu mai bun sau un program flexibil? Studiu pe piaţa muncii "Programul de lucru mai lejer si flexibil, alaturi de posibilitatea de a lucra de acasa, reprezinta principalul motiv sa dea jobul actual pe unul cu salariu mai mic pentru 22% dintre respondentii dispusi sa accepte o astfel de schimbare. Aproape tot atatia (21,7%) ar accepta un job mai prost platit daca ar avea perspective mai bune de dezvoltare profesionala, iar 15,5%, daca beneficiile extra salariale ar fi mai consistente", arata studiul publicat luni. Cand cer romanii un salariu mai mare Cand cerunmai mare Unul din cinci romani cere o marire de salariu in primul an de la angajare Totusi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

