- Desfașurare de forțe pentru a salva aproape 900 de oi, izolate din cauza inundațiilor in Mandra, județul Brașov. Zeci de pompieri, voluntari si sateni au muncit in noaptea de miercuri spre joi pentru a salva o turma de 900 de oi, care au ramas izolate din cauza șuvoaielor. Pompierii au incarcat oile…

- Ofițerii DNA coordonați de procuror ridica miercuri mai multe documente de la sediul Federației Romane de Fotbal, confirma pentru Libertatea.ro surse judiciare. Potrivit acestora documentele sunt necesare in cadrul unui dosar de corupție mai vechi aflat in instrumentarea procurorilor anticorupție. Sursele…

- Cursurile la cele patru scoli din comuna Lazarea au fost suspendate, miercuri, dupa ce curtile institutiilor de învatamânt au fost inundate marti seara, probleme înregistrându-se si în alte localitati harghitene.

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, inca doua decese din cauza gripei, fiind vorba despre doi barbati de 63 si 49 de ani, care aveau si alte probleme de sanatate, dar care nu au fost vaccinati antigripal, potrivit Romania TV. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul…

- Un tanar de 26 ani a murit, marti, in municipiul Galati, dupa ce a cazut de la etajul noua al blocului in care locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean. Trupul barbatului, imbracat sumar, a fost gasit de vecini pe trotuarul din spatele blocului.

- Premiera mondiala a noului film science-fiction al lui Steven Spielberg "Ready Player One" de duminica seara, de la festivalul SXSW, a fost oprita de doua ori din cauza dificultatilor tehnice, relateaza The Wrap. Noul film al lui Spielberg rula de o ora si jumatate cand sunetul a inceput…

- Te doare spatele in mod constant? Ce boli ascunse ai. Atentie mare Durerile de spate pot ascunde conditii medicale si boli grave de care ai putea sa nu fii constienta. Iata care sunt principalele cauze ale durerilor de spate. Lipsa sportului - Durerea de spate este mai comuna la persoanele…

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- O asistenta din Missouri, SUA, simte durerea fizica pe care pacienții sai o au, din cauza unei boli neurologice rare numita sinestezie, scrie digi24.ro.Doar 1,6% din toata populația lumii sufera de aceasta afecțiune. Ei pot simți emoțiile celor din jur, dar și durerea lor fizica.

- Rodica Bucur a intervenit in direct la o emsisiune tv si a marturisit ca Israela Vodovoz a murit din cauze naturale. opinia sa, fosta balerina nu suferea de depresie. Israela Vodovoz a murit. Ce se intampla cu averea milionarei gasite decedata in locuinta ei "Am fost plecata din tara,…

- Oamenii sunt stresați atunci cand depașesc o anumita greutate. Femeile sunt cele care viseaza la greutatea ideala, așa ca adesea vedem sau auzim ca cineva este la dieta sau merge la sala de sport. Dar, uneori, nimic nu pare sa ajute. Greutatea corporala poate fi deosebit de greu de menținut. De aceea…

- Coca Cola va intra, astfel, intr-o categorie de bauturi japoneze numite Chu-Hi care sunt dulci, au diverse arome iar cantitatea de alcool este intre 3 și 8%, anunța Hotnews, care citeaza BBC. Potrivit sursei citate, este foarte puțin probabil ca aceasta bautura sa fie lansata și in…

- Coca-Cola planuiește sa produca prima bautura alcoolica din istoria de 125 de ani a companiei. Bautura va fi lansata in Japonia, in condițiile in care apetitul japoneziilor se afla in c...

- Coca Cola va lansa pentru prima oara in istoria sa o bautura alcoolica, tinta fiind piata japoneza unde va vinde o bautura dulce, la cutie. Compania va intra intr-o categoirie de bauturi japoneze numite Chu-Hi care sunt dulci, au diverse arome si cantitatea de alcool este intre 3 si 8%.

- Una dintre cele mai cunoscute branduri de bauturi racoritoare din lume anunta un nou capitol. Pe piata din Japonia va fi lansata Coca-Cola cu alcool. Compania a spus ca va imbina o bautura celebra japoneza numita „Chu-Hi” cu apa carbogazoasa, dar si cu diverse arome, anunta The Telegraph.

- Ah, kilogramele astea, bata-le vina. Dau multe dureri de cap femeilor, mai ales. De multe ori, organismul nostru nu lupta eficient impotriva lor și așa ajung ele sa fie dușmanii noștri. Prin urmare, trebuie sa le venim de hac intr-un mod eficient. O bautura minune accelereaza organismul și lupta in…

- Consumul de gaze și de electricitate a atins niveluri record din cauza gerului. Viscolul a pus la grea incercare rețelele electrice si conductele, si asa vulnerabile din cauza investițiilor prea mici.

- ONG-urile, grupurile de inițiativa sau APL-urile, mai au 3 zile sa își înscrie cauzele la evenimentul „8 ore peste program pentru o cauza buna”. La Tekwill voluntari specializați în marketing, comunicare, social media, fundraising, IT, copywriter, vânzari,…

- Problemele au inceput luni seara, cand doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de pe aeroporturile de destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara la ora 18.19, iar pasagerii au fost debarcați și au plecat spre Sibiu cu autocarele.…

- Eugenia Șerban a avut probleme de sanatate. De data asta, actrița a ramas fara voce, din cauza unei raceli puternice și a unei alergii. Din fericire, lucrurile nu au fost prea grave. Eugenia Șerben a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, despre problemele cu care s-a confruntat in ultima vreme.…

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Actorul Constantin Dita alias Giani din "Las Fierbinti" a recunoscut ca este extrem de palid, insa sustine ca starea lui de sanatate s-a imbunatatit si ca se afla pe drumul cel bun, scrie wowbiz.ro. Ultimele sale aparitii televizate il arata, intr-adevar, mult mai tras la fata si palid, lucru care…

- In primul rand, uleiul de pește este bogat in acizi grași Omega-3. Te va ajuta sa-ți imbunatațești starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor. Astfel, vei ține la distanța atacurile cerebrale, de cord și preinfarctul. Secretul unei memorii excelente …

- Multe studii recente arata ca bauturile carbogazoase consumate zilnic iti distrug sanatatea. Iata cateva dintre efecte. 1. Deficienta de vitamine Acidul fosforic din cola, combinat cu cafeina, care are un efect diuretic, incepe sa elimine nutrientii si vitaminele din corp intr-o…

- Studiile științifice arata ca exista o legatura stransa intre sanatate, greutate și lumina soarelui, iar unul dintre elementele esențiale este vitamina D3. Cu alte cuvinte, expunerea la soare...

- Aproximativ 300 de artiști- cantareți, scriitori, actori, fotografi etc- au cerut printr-o petiție modificarea Codului Fiscal și au marturisit ca nu au de gand sa depuna declarația 600, asumandu-și toate riscurile financiare. „Subsemnatii – artisti si lucratori culturali cu activitate independenta…

- Troleibuze oprite in centrul Bucureștiului din cauza unei pene de curent Arhiva Foto: captura Youtube În Capitala, pe bulevardul Elisabeta, troleibuzele sunt oprite pe ambele sensuri, pe prima banda - din cauza unei pene de curent. Problemele sunt între Universitate si Mihail Kogalniceanu. …

- Dupa interventia chirurgicala suferita de indragita Mirabela Dauer, cunoscuta realizatoare de televiziune face lumina in acest caz, despre care s-a spus ca ar fi fost provocat de celebra dieta Dukan. Mirabela Dauer a trecut printr-o incercare crunta saptamana aceasta, fiind nevoita sa se supuna unei…

- Profesorul Constantin Ciuce, fost rector al Universitatii de Medicina si Farmacie de la Cluj, si-a dat demisia din Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, din cauza faptului ca actualui rector, Alexandru Irimie, nu si-a retras semnatura de sustinere a ministrului Educatiei,…

- Se pare ca aradenii așteptau o aplicație de tipul„My Arad”, daca e sa ne luam dupa numarul mare al sesizarilor primite pe aceasta platforma imediat ce Primaria a facut-o publica. Nu mai putin de 80 de sesizari au fost transmise intr-o singura zi prin intermediul aplicatiei My Arad. Potrivit reprezentanților…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai importanta…

- Se stie ca alimentatia sanatoasa ajuta organismul si sprijina actiunea sistemului imunitar in lupta cu bolile, dar care ar putea fi legatura dintre consumul de musli si prevenirea artritei? Un nou studiu, efectuat de cercetatorii de la Universitatea „Friedrich-Alexander” din Erlangen-Nurnberg arata…

- Fermierii se bucura de ninsorile din ultimele zile si spun ca este foarte bine ca stratul protector de zapada acopera culturile agricole. Este vorba de suprafetele insamantate cu cereale. Graul poate fi afectat din cauza gerului,iar zapada actioneaza ca un strat de protectie, sustine Dan Tanasescu,…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily, potrivit AGERPRES. Citeste si: Kelemen…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily.

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat pe 4 ianuarie in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat vineri ca existau suspiciuni…

- Mii de oameni au petrecut noaptea de sambata spre duminica blocati in masini pe o autostrada din Spania, dupa ce o ninsoare abundenta a facut imposibila deplasarea in regiunea Castilla y Leon.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier. Se pare ca un autoturism a accidentat grav un pieton care traversa pe trecerea de pietoni.Circulatia pe DN1 Bucuresti Ploiesti se desfasoara ingreunat pe un fir, alternativ la km 17, pe raza…

- Mai multe curse aeriene au fost reținute și anulate astazi din cauza cetii dense, care s-a lasat in dimineața zilei asupra Aeroportului International Chisinau, transmite MOLDPRES. Serviciul informatii de la aeroport a precizat pentru agenție ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile, cursa spre Istanbul…

- Vedeta are grija mai mult ca oricand de sanatatea sa. Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații…

- Salvați de pe varful Roman din Valcea Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Toti cei 28 de turisti, între care si opt copii, ramasi blocati la o cabana de pe vârful Roman, în judetul Vâlcea, din cauza drumului înzapezit, au fost adusi în siguranta la baza muntelui,…

- O eroare la sistemul informatic afecteaza zborurile de marti de pe aeroportul din Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, au anuntat reprezentantii aeroportului. Doar cateva zboruri au fost afectate pana in prezent, dar nu au fost oferite detalii suplimentare. Nu este clar cat va dura…

- Cu toate acestea, imbracamintea de tipul skinny este foarte periculoasa pentru corp, fiind o adevarata amenintare pentru sanatate, din cauza efectului de compresie. Acesta poate cauza multe probleme, precum circulatie proasta, vene dilatate, digestie lenta. In plus, din cauza presiunii…

- Studiile arata ca mai mult de jumatate dintre romanii care vor sa se lase de acest viciu, nu reusesc, iar explicatia specialistilor de la Asociatia Romana de Hipnoza este ca oamenii cred, in mod eronat, ca problema lor este fumatul cand, de fapt, cauza este una mai adanca. "Fumatul este efectul,…