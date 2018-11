Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat la Acces Direct, Dan Bittman a povestit totul despre Liliana, femeia alaturi de care traiește de peste 20 de ani, dar și despre pasiunile din tinerețe. „Mananc mult, sunt pofticios, dar trebuie sa mai pun si frana. Nu sunt un tip care face figuri, daca imi faci o friptura buna…

- Pentru What’s UP, competiția Exatlon a fost una care i-a aratat care ii sunt limitele! Artistul a abandonat concursul pentru ca nu a mai putut rezista fizic și psihic in Republica Dominicana. Cantarețul a explicat ca aceasta a fost experiența vieții tale. What’s UP l a vorbit pentru prima data despre…

- Elena Udrea este inchisa la inchisoarea “El Buen Pastor”, din Costa Rica, unde ar trai un adevarat calvar. O deținuta a rupt tacerea dupa gratii și a oferit un interviu cutremurator. Penitenciarul este supraaglomerat, iar multe dintre femei sunt obligate sa doarma pe jos, in bai super murdare. In plus,…

- Dale Barclay, liderul formației “The Amazing Snakeheads”, a murit la 32 de ani, dupa ce a pierdut lupta grea pe care o ducea cu o maladie nemiloasa. Cunoscutul artist de muzica rock fusese diagnosticat cu temutul cancer la creier in decembrie 2017, relateaza The Mirror. Dale Barclay a murit la varsta…

- Vești bune despre Leo Iorga! Au trecut cinci ani de cand celebrul artist a fost diagnosticat cu tumora la creier și se pare ca și-a revenit complet. Cantarețul s-a vindecat cu ajutorul medicilor și al soției sale. Leo Iorga a suferit numeroase intervenții la cap, la plamani și la glandele suprarenale.…

- Iosif Kobzon a fost cantareț și politician, deputat al Dumei de Stat, o legenda muzicala a epocii sovietice. A fost supranumit ”Sinatra rus”. Și-a inceput cariera in anul 1959 și a susținut spectacole timp de 50 de ani, remarcandu-se și prin interpretarea emoționanta a multor cantece patriotice. Cantarețul…

- Connect-R și-a schimbat radical imaginea, dupa ce a divorțat de Mischa, mama fetiței lui, Maya. Cei doi artiști au s-au separat in urma cu mai bine de un an, insa au facut anunțul de curand. Cantarețul și-a uimit fanii acum și cu un nou look. La puțin timp dupa anunțul divorțului, Connect-R a decis…

- Connect-R este in centrul atenției in ultimele zile, dupa ce a anunțat ca s-a desparțit de soția lui, Misha. Cantarețul nu a vrut sa dea foarte multe detalii, dar le-a menționat fanilor sai faptul ca el și fosta lui soție sunt in continuare foarte buni prieteni și se ocupa impreuna de educația fetiței…