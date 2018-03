Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu, cea supranumita diva de la Monaco, are un trup de invidiat și este admirata de toata lumea pentru felul in care arata. Insa, pe vremea cand era insarcinata a avut cu 32 de kilograme in plus. Mihaela Radulescu esta mama unui baiat, Ayan , din casatoria pe care a avut-o cu omul de afaceri…

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- Adelina Pestritu și iubitul ei, Virgil Steblea, sunt in culmea fericirii. Cei doi vor deveni parinți de fetița:„Bebelusul pe care il așteptam este o fetița", a dezvaluit Adelina. Sarcina decurge perfect, iar vedeta a aratat si fotografie cu micuta.

- Nicole Cherry ne-a acordat cel mai sincer interviu! Vedeta a dezvaluit ca este mai indragostita ca niciodata, si ca este la inceput de drum impreuna cu iubitul ei. Tanara sustine ca a fost ceruta in casatorie pe Instagram.

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Cum arata Denisa Nechifor dupa ce și-a operat nasul. Fosta iubita a lui Adi Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Este iubita și radiaza de fericire. Denisa Nechifor arata altfel, dupa ce și-a operat nasul. Vedeta a vorbit in direct la tv, despre schimbarile din viața ei. „Sunt iubita…

- Mihaela Radulescu a vorbit despre casatoria cu Felix, dupa ce toata lumea o intreaba cand vor face pasul cel mare. Jurata de la „Romanii au talent” a declarat ca este fericita cu iubitul ei, insa nu iși dorește sa oficializeze relația. Mihaela Radulescu a lamurit in sfarșit misterul cu privire la casatoria…

- Monica Gabor a fost filmata de curand plimbandu-se cu fiul sau vitreg. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink, Anthony. Monica il iubește ca pe propriul ei copil, iar fiica ei, Irinuca, il numește mereu „fratele meu”

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Adelina Pestritu mergea des la un centru de plasament, cu daruri pentru micutii defavorizati de soarta. In 2011, impresionata de situatia micutilor, vedeta s-a gandit sa adopte un copil abandonat. Adelina Pestritu, scene incredibile intr-o farmacie. "Nu pot descrie ce am simtit cand..."…

- In ultimele zile au aparut speculații ca Lora ar fi insarcinata. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe un site de socializare. Lora formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Ionuț Ghenu . Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și toata lumea se așteapta ca Lora și Ionuț,…

- Margherita de la Clejani a fost impresionata de un model de rochie de mireasa. Vedeta le-a marturisit prietenilor, pe Facebook, ca ii place mult acest model, motiv pentru care acestia se intreaba daca deja si-a ales rochia de mireasa.

- Adelina Pestritu este insarcinata! Chiar ea a facut anuntul, pe reteaua de socializare, iar felicitarile nu au intarziat sa apara! Si continua sa curga… Vedeta a vorbit, la o emisiune tv, despre sarcina, dar si despre unele planuri.

- "Grețurile și starile de rau și-au facut apariția. Dintr-o data. Nu știam cat ma vor ține și cat de intense vor fi. Le aveam mai accentuate in prima parte a zilei, imediat cum ma trezeam, urmand sa-mi revin cat de cat, dar nu complet, pana seara. Am avut momente in care n-am suportat parfumurile…

- Adelina Pestritu a facut primele declaratii despre bebelus! Vedeta a impartasit cu noi cum a aflat vestea ca a ramas insarcinata, cum i s-a schimbat viata, dar si cum au fost primele luni de sarcina!

- Fericire mare pentru Adelina Pestritu si iubitul ei! Cei doi indragostiti se pregatesc sa devina parinti pentru prima data. Anuntul a fost facut de bruneta chiar de ziua ei. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar in ziua in care implineste 31 de ani! Vedeta a postat pe pagina personala de Instagram…

- Adelina Pestritu a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anuntat ca este gravida in trei luni. Ea si iubitul ei, Virgil Steblea, nu-si mai incap in piele de fericire de cand au aflat ca vor deveni parinti. Bruneta a marturisit ca traverseaza cea mai frumoasa perioada din viata ei. Vedeta…

- Proaspat divorțata, Roxana Ciuhulescu se pregatește din nou sa ajunga la altar la brațul de iubitul sau, Silviu Bulugioiu alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Roxana Ciuhulescu a divorțat anul trecut de Mihai Ivanescu, tatal fiicei sale, Ana Cleopatra, dupa o casnicie de 10 ani,…

- Actrita Shannen Doherty spune ca ii multumeste in fiecare zi lui Dumnezeu pentru ''binecuvantarea de a fi in viata'' in urma luptei pe care a purtat-o impotriva cancerului de san, informeaza luni Press Association. Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului…

- Poza rara cu Mihaela Radulescu din copilarie. Vedeta din juriul emisiunii “Romanii au talent” , care in prezent locuiește la Monaco și se iubește cu Felix Baumgartner, a postat, de ziua fratelui ei, o fotografie pe care pana acum nu au mai vazut-o decat cei din familie. “La mulți ani, fratele meu bun…

- Mihaela Radulescu are un singur copil. Diva de la Monaco este mama lui Ayan, rezultat al mariajului pe care aceasta l-a avut cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Mihaela Radulescu da sfaturi despre SEDUCTIE. Daca nici ea nu stie, atunci cine? La varsta de 18 ani, Mihaela Radulescu…

- Feli este foarte suparata ca cineva i-a spart contul de Instagram si a postat diferite filmulete care nu ii fac cinste cantaretei. Vedeta trece prin momente dificile si marturiseste ca nu este ea in acele filmulete, in care canta manele.

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner au alcatuit, sambata trecuta, un cuplu deosebit de elegant la gala premiilor Living Legends of Aviation, care s-au decernat la The Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, Los Angeles. Mihaela Radulescu și Felix, la un eveniment monden Vedeta de televiziune in varsta…

- Sfaturile Mihaelei Radulescu. Vedeta a postat un mesaj pe contul personal de Instagram in care a explicat ce reprezinta pentru ea seducția și a oferit cateva sfaturi tutror femeileor care doresc sa fie cuceritoare. Potrivit Mihaelei Radulescu, seducția nu se refera neaparat la purtarea hainelor strampte…

- Andreea Marin si-a emotionat fanii care o urmaresc pe Instagram cu o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a povestit faptul ca este martora unei iubiri precum cea din desenul animat Doamna si Vagabondul , intre cateaua ei si un caine din vecini.

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- Laura Cosoi isi continua vacanta exotica in Seychelles si face noi dezvaluiri despre sarcina. Insarcinata in luna a patra, vedeta a postat pe Instagram o fotografie in care apare intr-un costum de baie din doua piese, etalandu-si burtica.

- Catrinel Sandu a decis sa divorțeze de tenismenul Gabriel Trifu. Anunțul a fost facut de vedeta pe contul sau de Instagram. Vedeta a scris ca va ramane in relații bune cu fostul ei soț și ca vor face tot posibilul pentru creșterea și educarea fetelor lor.

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- Mihaela Radulescu traieste, parca, a doua tinerete. Este indragostita de Felix Baumgartner, iar austriacul impartaseste aceleasi sentinente. Diva face tot ce-i pofteste inima, iar pe Instagram imortalizeaza momentele de fericire.

- Madalina Ghenea nu a mai postat in ultimul timp poze cu Matei Stratan, iubitul sau, asta dupa ce au trecut prin perioade dificile, certandu-se chiar in mijlocul strazii. Vedeta lipseste din ce in ce mai mult din mediul virtual, dar are un motiv serios.

- Mihaela Radulescu calatoreste foarte mult alaturi de Felix Baumgartner. Asta a facut-o chiar sa ajunga pe mana politistilor din Sydney. Acestia au pus ochii pe iubita lui Felix Baumgartner. Mai exact, vedeta a postat o fotografie pe Instagram in care apare intre doi politisti.