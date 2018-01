Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu Turcia'', a estimat Borisov intr-o conferinta de presa…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Nouasprezece asociatii, scrisoare catre Iohannis 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca Uniunea Europeana va ridica anul viitor Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), implementat doar pentru Romania și Bulgaria in urma cu zece ani. Eurodeputatul este de acord cu multe dintre modificarile care țin de legile justiției și crede ca,…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Liberalul Catalin Predoiu considera ca deputații au adoptat o modificare legislativa care inlatura orice posibilitate a Agentiei Nationale pentru Integritate de a pune in discutie incompatibilitati, interdictii ale parlamentarilor in perioada 2007 - 2013, prevederile aprobate incalcand obligatiile…

- Liberalul Catalin Predoiu sustine ca deputatii din Comisia juridica au adoptat o modificare legislativa care inlatura orice posibilitate a Agentiei Nationale pentru Integritate de a pune in discutie incompatibilitati, interdictii ale parlamentarilor in perioada 2007 - 2013, prevederile aprobate incalcand…

- "In ceea ce priveste propunerile pentru modificarea legilor Justitiei in Romania, bineinteles, oricare tara poate sa decida in ceea ce priveste legislatia care este potrivita (...), conform Constitutiei si a procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea, in Romania s-a facut un progres enorm dupa aderarea…

- Romanii considera ca gasirea unor locuri de munca in state membre si scaderea puterii de cumparare sunt principalele avantaje si dezavantaje ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (UE), in urma cu 10 ani, potrivit unui sondaj de opinie realizat in luna noiembrie de Reprezentanta Comisiei Europene…

- Ritmul global al reformelor din domeniul justiției a stagnat in 2017, ceea ce a dus la incetinirea punerii in aplicare a recomandarilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, in raportul din ianuarie 2017, au fost considerate inchise, precizeaza un comunicat al Comisiei Europene emis…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la Bucuresti, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a apreciat joi, in cursul unei ”inspectii” la santierul iesirii catre est a soselei de centura a Sofiei, ca tara sa se afla ”in fata Romaniei din nou”, referindu-se la raportul Comisiei Europene (CE) cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Progresele României de a îndeplini recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) în domeniul justiției sunt afectate de situatia politica, mentioneaza raportul Comisiei Europene, dat ieri publicitatii. În document sunt invocate, printre altele, scandalurile…

- Bulgaria nu a indeplinit deocamdata in mod satisfacator niciuna din condiționalitațile cuprinse in Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), dar progresele consemnate indreptațesc opinia ca aceasta poate avea loc in viitorul apropiat, indica raportul Comisiei Europene privind

- Președintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a precizat miercuri, dupa ce a fost publicat raportul Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), ca este necesar un dialog permanent cu reprezentanții CE pentru a…

- „Independența justiției și lupta impotriva corupției vor fi puse in pericol daca actuala coaliție de guvernare va modifica legile justiției așa cum și-a propus”, a afirmat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului considera raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare…

- Comisia Europeana a publicat astazi cel mai recent raport al sau referitor la etapele parcurse de Romania pentru a-și indeplini angajamentele privind reforma judiciara și combaterea corupției, in contextul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, spune ca Mecanismul de Cooperare și Verificare "pare a fi o poveste fara sfarșit", el subliniind ca acesta nu poate fi pus "in corelație" cu demersul parlamentar de reforma a Justiției. "MCV pare a fi o poveste fara…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, la scurt timp dupa publicarea raportului din Mecanismul de Cooperare și Verificare, ca „Romania iși poate indeplini obiectivul ridicarii MCV in actualul mandat al Comisiei, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018″. Iata cateva puncte din declarația…

- In ciuda realizarii unora dintre obiectivele propuse, Comisia Europeana (CE) nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare) sunt, in acest moment, indeplinite satisfacator de Romania, se arata in ultimul raport privind progresele inregistrate…

- Concluzia raportului publicat miercuri de Comisia Europeana privind progresele inregistrate in justiție este ca Romania iși poate indeplini obiectivul ridicarii Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in actualul mandat al Comisiei Europene, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018, a declarat…

- Potrivit celui mai nou raport, privind reforma judiciara si combaterea coruptiei, in contextul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, tara noastra a "realizat progrese in privinta unora dintre aceste recomandari; este vorba,…

- Comisia Europeana publica azi raportul MCV privind justitia din Romania Foto: europa.eu. Comisia Europeana va publica miercuri, 15 noiembrie, cel mai recent raport care analizeaza progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare - MCV.…

- Raportul intermediar referitor la MCV "va fi unul echilibrat si obiectiv" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat convingerea ca raportul intermediar referitor la Mecanismul de Cooperare si Verificare în domeniul justitiei din România,…

- Peste 100 de IMM-uri din Romania pot accesa servicii de consultanta finantate de BERD si UE, prin platforma europeana de consiliere in materie de investitii, programul oferind expertiza intr-o gama larga de domenii, precum strategie, promovare pentru export, management financiar, eficienta energetica,…

- Uniunea Europeana va reflecta la reorganizarea protectiei civile in Europa, la cererea Portugaliei, lovita in acest an de incendii devastatoare, a declarat luni, la Lisabona, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP. "Vom reflecta, la cererea Portugaliei, la reorganizarea…

- Uniunea Europeana va reflecta la reorganizarea protecției civile in Europa, la cererea Portugaliei, lovita in acest an de incendii devastatoare, a declarat luni, la Lisabona, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP. "Vom reflecta, la cererea Portugaliei,…

- Inaltul comisar al OSCE pentru minoritațile naționale, Lamberto Zannier, impartașește preocuparile Ungariei legate de legea educației din Ucraina, a declarat marți ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, transmite MTI. Șeful diplomației ungare, aflat la Palermo la Conferința…

- Supra-aciza la carburanți ne face campioni in regiune la taxele platite pe benzina și motorina. Potrivit datelor Comisiei Europene, valoarea accizei la benzina a ajuns la 430 de euro la mia de litri, o valoare mai mare decat cele din Bulgaria, Ungaria si Polonia. In acest caz, nivelul este apropiat…