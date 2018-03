Ce poate duce direct la DEPRESIE! Este cunoscut faptul ca exercițiul fizic este benefic atat sanatații corpului, cat și sanatații mentale. Cu toate acestea, cum afecteaza lipsa sportului sanatatea mentala, este un subiect mai puțin discutat. Un nou studiu efectuat de cercetatorii de la Universitatea din Adelaide, Australia, a analizat cum oprirea exerciților ne afecteaza mintea și legatura cu starile depresive. In acest studiu au participat 152 de adulți, dintre care 50 erau femei, și toți participanții faceau sport de cel puțin trei ori pe saptamana, minim 30 de minute, inainte de inceperea studiului. Impactul lipsei… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de cercetare facut de specialiști de la universitatea Deakin din Victoria, Australia a ajuns la concluzia ca muzica live ii face pe oameni mai fericiți. Studiul a fost efectuat de Patrick Fagan, un expert in științe comportamentale la universitatea Goldsmith din Londra. Rezultatele studiului…

- Premiera in aeronautica civila. A avut loc primul zbor direct al unui avion de pasageri intre Australia și Europa. Aparatul de zbor a decolat ieri din Sydney și a aterizat azi dimineața la Londra.

- Zborul Qantas QF9, un avion Boeing 787-9 Dreamliner care a avut la bord peste 230 de pasageri si membri ai echipajului a aterizat la ora locala 5:03 pe aeroportul Heathrow. Avionul Dreamliner, despre care Qantas a spus ca beneficiaza de o eficienta cu 20- mai buna in folosirea combustibilului fata de…

- Cercetatorii au creat o forma simplificata, de sinteza, de teixobactina, un antibiotic natural descoperit de cercetatori americani in mostre de sol, in 2015, potrivit Agerpres. Teixobactina a fost prezentata drept un antibiotic capabil sa distruga patogenii rezistenti la antibioticele obisnuite,…

- Potrivit proiectului de ordonanța de urgența, C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru cumpararea acestei substanțe. Premierul Viorica Dancila a vorbit, in urma cu doua saptamani, in sedinta de Guvern, despre criza imunoglobulinei. „O alta problema la care doresc sa ma refer este…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea, intr-un comunicat…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- "In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea…

- Suedia mediaza negocierile dintre Coreea de Nord și SUA pentru eliberarea a trei deținuți americani ținuți prizonieri de Phenian, citeaza CNN surse apropaite negocierilor. Cetațenii americani Kim Hak-song, Kim Sang-duk și Kim Dong Chul sunt deținuți de guvernul nord-coreean, iar in timpul vizitei realizate…

- Susan Goldberg este al 10-lea redactor-sef de lsa infiintarea National Geographic si, totodata, prima femeie care se afla in fruntea acestei publicații. "Timp de decenii, rapoartele noastre au fost rasiste. Pentru a scapa de aceasta vina, trebuie sa o recunoaștem. Este dureros pentru mine sa fac…

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- Duminica seara, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universitatii Suceava va juca din nou in fata propriilor suporteri, in sala „Dumitru Bernicu" din campusul Liceului cu Program Sportiv Suceava. In etapa cu numarul 23 din Liga Nationala, echipa pregatita de antrenorul Adrian Chirut va ...

- Alimentele pe care le consumam influențeaza nu doar silueta, dar și felul in care funcționeaza creierul nostru. Aceasta este concluzia la care au ajuns medicii de la Universitatea din Connecticut, in urma unui studiu recent. Care sunt, deci, alimentele care țin la distanța depresia și gandurile negative?

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic. Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o avertizare privind efectele conditiilor meteo nefavorabile din Europa. „Frigul,…

- Stockholm este in topul listei celor mai ecologice 10 capitale ale lumii. Acest lucru il scrie ziarul britanic The Telegraph, care a alcatuit acest rating in baza datelor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Pe locul doi al listei a ajuns Wellington (Noua Zeelanda), iar pe locul trei - Canberra…

- Mulți dintre noi ne bucuram de afecțiune in aceasta perioada a anului, fie ca daruim cadouri, fie ca doar transmitem un gand catre cei dragi. Pentru chirurgii cardiologi aduși in misiuni medicale de catre Asociația Inima Copiilor la secția de cardiochirurgie pediatrica de la Marie Curie, luna iubirii…

- Avertisment extre de dur al specialistilor. Exista mai multe obiceiuri care iti fac foarte rau. La fel ca si celelalte organe ale corpului, creierul poate suferi din cauza a numerosi factori. Conform cercetatorilor, multe dintre obiceiurile cotidiene ale oamenilor afecteaza in mod direct memoria…

- Cercetatorii americani au constatat ca substanțele chimice din produsele de uz casnic sunt un factor cheie in poluarea aerului din orașe și ca impactul acestora rivalizeaza cu cel al emisiilor unor mașini, scrie BBC News. Studiul, condus de Universitatea din Colorado, s-a concentrat pe așa-numiții…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a primit, in 16 ianuarie, o diploma de excelența din partea Universitații Edith Cowan din Perth, fiind prima universitate din Romania care incheie un acord de colaborare/ memorandum de ințelegere cu o instituție de invațamant din Australia, dupa…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat in 2017 ca numarul persoanelor care sufera de depresie a crescut cu 18%, ajungandu-se la 322 de milioane de oameni la nivel global. Motivele care cresc riscul ca depresia sa intervina in viața oamenilor sunt saracia, lipsa unui loc de munca, pierderea…

- Au trecut 5 ani de când Australia a devenit primul stat ce a obligat producatorii de tigari sa foloseasca acelasi model de ambalaje, dar lupta împotriva fumatului e înca în plina desfasurare. Cea mai noua masura impusa de autoritati se refera la interzicerea…

- TRAGEDIE pe SOSEA. ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp: Trei morti si un ranit grav dupa impactul dintre o masina si un TIR Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un…

- Germania se alatura țarilor care iau in considerare corelația dintre loot boxes din jocurile video și pariurile, așa cum sunt ele incadrate in legislația țarii respective. Mai concret, Universitate din Hamburg a ajuns la concluzia ca elemente ale pariurilor devin tot mai des intalnite in jocurile…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de un grup de parlamentari USR, a fost adoptata tacit luni de Camera. Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea…

- Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de acolo iesi antrenor cu acte in regula", a anuntat omul de afaceri, potrivit B1 Tv . Ion Țiriac a anunțat ca a cumparat deja un teren in Otopeni pentru a construi o mare universitate de sport care ii…

- Ceai verde: Proprietatile benefice ale ceaiului verde au fost dovedite stiintific in zilele noastre si asistam la o repunere in drepturi a acestei plante miracol, asa cum merita orice cadou pe care natura ni-l ofera cu generozitate pentru sanatatea si starea noastra de bine. Iata lista beneficiilor…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Dolj a organizat marti, 30 ianuarie, la sediul institutiei, seminarul Elemente esentiale ale Regulamentului general privind protectia datelor personale (RGDP/GDPR). Prin intermediul acestui eveniment, CCI Dolj, Universitatea „Petru Maior” din Targu Mures, prin Centrul…

- Alina Radi se simte implinita si isi doreste cu ardoare inelul din partea partenerului sau. Nu doar ca a spus acest lucru in direct, in emisiunea "Agentia VIP", dar frumoasa blondina a si povestit un episod din viata ei, in care a stat despartita, teritorial, de Radu. „Radu, sa pregatesti…

- In noaptea de 31 ianuarie vom fi martorii unui fenomen astronomic deosebit de rar care ultima data s-a petrecut cu aproximativ 150 de ani in urma. Este vorba de Super Luna Albastra Sangerie sau, cu alte cuvinte, o eclipsa totala de Super Luna Albastra. Fenomenul va fi vizibil din Asia, Australia, Pacific…

- "Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel din punct de vedere etic si ridica numeroase probleme cruciale care se afla la originea acestor incercari", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului, Steffen Seibert. El a insistat asupra ”responsabilitatii speciale”…

- Companiile Volkswagen, Daimler si BMW ar fi finantat teste pe oameni si maimute pentru a afla efectele gazului de esapament, potrivit unor informatii aparute in presa. Ziarul local Stuttgarter Zeitung a dezvaluit ca un organism in domeniul cercetarii, finantat de mai multi constructori germani…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Sorina Pintea este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Sorina Pintea este membru al Partidului Social Democrat PSD din 2009 prezent, conform http: alegeriparlamentare2016.ro. STUDIILicenta Economie, Universitatea "Babes Bolyai" Cluj Napoca, 1984…

- Avertismentul Comisiei Europene indreptat catre Romania a trezit furia atat a lui Dragnea și Tariceanu, cat și a fostului președinte Traian basescu, care a catalogat aceasta atitudine ca fiind necorespunzatoare.

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,

- Adolescentii care petrec mult timp in fata telefoanelor mobile sunt "considerabil" mai nefericiti decat cei care investesc timp in alte activitati, precum sportul sau lectura, potrivit unui studiu publicat la 22 ianuarie de revista de specialitate Emotion, citat de EFE. "De ce copiii super-conectati…

- Cand vine vorba de ecrane, de accesul copiilor la tehnologie, ne intrebam adesea cum sa ii oferim copilului suficienta tehnologie ca sa se poata adapta contextului actual, dar, in acelasi timp, ca aceasta sa nu ii faca rau. Si astfel, consumul exagerat si nesanatos de device-uri online si…

- Biologii de la Universitatea din Austin, Texas, au dezvoltat o noua metoda de screening rapid pentru sute de mii de medicamente utilizate pentru combaterea infectiilor, o inovatie ce avanseaza lupta impotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, preluat de MedLife.ro. Noua metoda presupune dezvoltarea…

- Studiul, realizat de experti in neurologie de la Universitatea Deakin din Australia, a analizat cazurile a 1.230 de femei, dintre care 709 insarcinate, si s-a axat asupra functiilor cognitive, memorie si randamentul organizatoric constand in realizarea mai multor sarcini in mod simultan. "Functiile…

- Asa numita "amnezie a sarcinii" sau pierderea temporara a memoriei legata de micile detalii exista si afecteaza in special femeile aflate in cel de-al treilea trimestru de graviditate, potrivit unui studiu realizat de cercetatori australieni publicat luni si citat de EFE. Studiul, realizat…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Chiar daca seful Executivului promitea pentru toate primariile, pentru 2018, un buget cel putin egal cu cel din anul anterior, administratiile locale continua sa-si manifeste ingrijorarea fata de modificarile aduse legislatiei fiscale. Iar exceptie de la regula nu face nici administratia…

- Oamenii care dorm mai putin de sase ore pe noapte au o durata de viata mai scazuta, 12% dintre acestia mor inainte de implinirea varstei de 65 de ani, potrivit unor studii realizate de Universitatea din Warwick si Colegiul Medical Federico II din Napoli. S-a observat ca oamenii care nu dorm suficient…