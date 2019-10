Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat 116 proiecte in domeniul infrastructurii din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul ședinței de la Palatul Victoria. Și a confirmat vizita pe care o va face peste cateva zile in Statele Unite.

- Precizarile au fost facute in contextul in care presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a propus vineri partidelor parlamentare un pact national pentru bunastarea romanilor."PSD-ul si-a atins limitele, nu mai are nici suport popular si intr-un stat democratic, un partid care nu mai…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu crede ca unii procurori ar putea sa faca plângeri penale unui ministru "ca sa-l mulțumeasca" pe președintele Klaus Iohannis, având în vedere ca premierul Viorica Dancila a anunțat ca va acționa în instanța împotriva șefului…

- In zona, au venit si jandarmii, pentru ca intre protestatari si membrii PSD au avut loc schimburi dure de replici inaintea sosirii Vioricai Dancila. La sosirea premierului, protestatarii au strigat "Analfabeta!". @Am inteles ca cetatenii din Constanta ca si cetatenii din alte judete…

- ”Liviu Dragnea a inregistrat un apel la o acțiune in care da in judecata PSD. Ați fost inștiințata de aceasta acțiune in instanța facuta de fostul președinte al PSD?” a fost intrebata Viorica Dancila. Premierul a raspuns: ”Nu știu inca de aceasta acțiune pe care a intreprins-o dumnealui,…

- Liderii PSD și ALDE, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu, au programata miercuri o intalnire la Palatul Victoria, potrivit Digi24. Intalnirea ar urma sa aiba loc dupa ce Tariceanu si Victor Ponta au discutat miercuri dimineata despre o alianta politica, iar Ponta cere ALDE sa iasa de la guvernare.De…

- Modificarile aduse codurilor penale, neconstitutionale Presedintele Klaus Iohannis a salutat decizia Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Seful statului critica coalitia PSD-ALDE pentru modificarile legislative…

- Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri seara, la Digi 24, la ce s-a referit cand a declarat, in sedinta Comitetului Executiv, ca a fost izolata sase luni la Palatul Victoria si a raspuns: ”Cand am vorbit de blocaj, am vorbit din punct de vedere politic. (...) din punct de vedere al guvernarii,…