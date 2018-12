Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu spune ca majoritatea nu se va schimba, mai ales daca se va organiza plen reunit, pentru ca de la Senat "vine o armata mai puternica". "Deci, in aritmetica parlamentara, in momentul de fata, problema majora care se pune este: Daca Opozitia, daca vrea sa depuna o motiune…

- Mircea Geoana, fostul președinte al Partidului Social Democrat, susține ca o eventuala lege privind grațierea și amnistia ar putea reprezenta un „element perturbator” pentru Romania in anul 2019, in contextul in care țara noastra deține anul viitor președinția Consiliului Uniunii Europene.Citetește…

- Fondul de investiții sud-african MAS Real Estate, care opereaza pe piața romaneasca printr-un parteneriat cu Prime Kapital, a semnat o noua achiziție in Romania, preluand mall-ul Atrium din Arad de la grupul Demjan, controlat de milionarul maghiar Sandor Csanyi și familia lui Sandor Demjan, de origine…

- Liderii coalitiei de guvernare se vor reuni vineri, principalele teme de discutie fiind rectificarea bugetara pe acest an si proiectiile privind bugetul pe 2019, potrivit Agerpres. Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele…

- Romania continua sa fie o țara de asistați social, chiar și dupa introducerea unei legi care ii obliga sa se angajeze, altfel, vor pierde beneficiul financiar de la stat. Parlamentarii romani au fost foarte entuziasmați in urma cu cateva luni, cand au reușit sa voteze o lege care penalizeaza asistații…

- Liderii PSD s-au reunit in ședința pentru a decide daca merg la consultarile de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis pentru legile justiției. Președintele Romaniei vrea ca partidele sa semneze și un pact pe justiție, insa social-democrații nu sunt foarte dispuși pentru acest lucru. Relația cu Klaus…

- Chestorul Senatului Tanczos Barna a atras atentia in sedinta Biroului Permanent din 15 octombrie ca senatorii raman fara bani pentru deplasari. ”Recunosc ca am esuat in a controla deplasarile si de a tine in frau aceste cheltuieli. Cert este faptul ca bugetul de anul acesta, fiind aproape…

- Producatorul de medicamente Sanofi a anuntat ca a finalizat vanzarea, anuntata anterior, a diviziei europene de medicamente generice Zentiva, cu operatiuni in Romania, catre fondul de investitii Advent International (Advent), procesul de separare fiind considerat incheiat la data de 30 septembrie.