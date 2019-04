Ce planuri are pentru Paste liderul PSD Liviu Dragnea. Ce mesaj le-a transmis romanilor

Stiri pe aceeasi tema

- "De sarbatori stau cu familia. Am reusit in prima zi, a doua zi de Paste, sa avem pe masa numai produse romanesti. Am rosii si bulion facut acasa. Vreau sa le urez romanilor un Paste foarte fericit, sa se bucure cat pot de familie si prieteni", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca liderul PSD Liviu Dragnea piloteaza un Guvern care a jefuit bugetele locale și este „ultimul om care poate sa vorbeasca despre primari”, in replica la mesajul transmis recent de liderul social-democrat edililor liberali.Context:…

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti 'condoleante' omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.'Statele Unite sunt alaturi de cetatenii francezi, de orasul Paris si de milioanele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea l-a numit vineri pe ministrul Agriculturii Petre Daea „cel mai bun ministru din Guvern” si i-a cerut acestuia sa infiinteze, prin Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA, o retea de hypermarketuri numai cu „produse romanesti, de la producatorii romani”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a aratat deranjat de faptul ca postul Romania TV nu i-a transmis in direct declarațiile din cadrul conferinței de presa.Reporterul Romania TV a incercat sa-i adreseze o intrebare, dar Liviu Dragnea i-a retezat-o scurt: ”Dumneavoastra aveți Loterie!”, i-a…

- Presedintele PSD s-a deplasat, sambata, la Caras Severin, filiala unde s-au inregistrat mai multe demisii, in ultima perioada, in frunte cu deputatul Ioan Mocioalca, liderul organizatiei. Liviu Dragnea a inceput deja precampania pentru alegerile europarlamentare, cu promisiunea construirii unui drum…