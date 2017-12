Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica Jr. si-a adus aminte cu emotie de perioada cand era copil si cand primea cadouri de la Mos Craciun. Artistul a dezvaluit cu cine va petrece sarbatorile de iarna si a spus ce inseamna pentru el data de 25 decembrie. A

- Ștefan Banica a oferit un interviu de excepție in care a povestit amintiri din copilaria acestuia, mai ales in perioada sarbatorilor. Nu doar ca indragitul artist Ștefan Banica a vorbit despre un moment foarte emoționant, cand matușa acestuia s-a deghizat in Moș Craciun, dar și despre cel mai frumos…

- O brasoveanca care venise acasa sa sarbatoreasca cu cei dragi Craciunul a trecut de la agonie la extaz in centrul orasului. Si-a pierdut portofelul in care avea inclusiv permisul de munca, dar si o suma mare de bani. A avut noroc cu un politist local care a gasit portmoneul.

- Craciunul, sarbatoarea care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, celebrat in fiecare an pe 25 decembrie, exista din secolul al III-lea, in timp ce Mos Craciun, batranul bonom si barbos, a aparut in secolul al XIX-lea, in Statele Unite, ca urmas indepartat al Sfantului Nicolae, care, cu o mai veche…

- Febra pregatirilor de Craciun i-a prins și pe bucureștenii nemulțumiți de cum merg lucrurile in țara asta. Așa se face ca, la protestul din aceasta seara, s-au strans cu greu puțin peste 300 de persoane dispuse sa infrunte atat frigul patrunzator, cat și tentațiile sarbatorii care bate la ușa. La Piața…

- In cursul lunii decembrie, Școala Gimnaziala „Avram Iancu” și Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej, in parteneriat cu Asociația Sfinții Apostoli Luca și Andrei din Dej, au desfașurat campania „Vreau sa ajut și eu!” care s-a concretizat in realizarea de shoebox-uri pentru copiii defavorizați.…

- CASTIGATOR "X FACTOR" 2017. Vineri a fost desemnat marele castigator. Stefan Banica Jr., Delia, Horia Brenciu si Carla's Dreams au avut cate un concurent in lupta pentru premiu. Concurentii au interpretat doua duete: unul cu mentorul lor, altul cu un invitat surpriza. Alina Eremia, Nicoleta Nuca, Liviu…

- In vreme ce unii copii ii cer lui Moș Craciun sa le aduca cel mai nou smartphone lansat pe piața, un PS4 sau un Xbox, cea mai noua tableta ori cel mai nou joc pe calculator, copiii sarmani din Timiș il roaga sa le daruiasca șosete, haine groase, geci, bocanci, caiete pentru școala sau chiar un braduț.…

- Dresorii de elefanti ("mahout" in limba thailandeza, n.r.), costumati in Mos Craciun, au vizitat o scoala din stravechiul oras thailandez Ayutthaya, aflat la 80 de kilometri nord fata de Bangkok, a declarat Ittipan Kharwmalai, managerul unui sanctuar local pentru elefanti.Elefantii au fost…

- Cavalerii si domnitele din Garda Cetatii Deva l-au plimbat pe Mos Craciun prin tot judetul si au impartit peste o tona de cadouri copiilor din comunitatile defavorizate, in cadrul unei actiuni caritabile care a durat 8 zile si s-a desfasurat sub deviza „Craciunul exista pretutindeni!”. Un…

- Craciunul este una dintre cele mai iubite sarbatori. Totusi, multi parinti se intreaba daca este bine ca micutii lor sa fie facuti sa creada in Moș Craciun și cum vor suporta dezamagirea cand vor afla adevarul. Cum trebuie sa procedeze parintii crestini.

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- Paula Chirila a anuntat recent ca a divortat de Marius Aciu, tatal fetitei sale, Carla. Cu toate acestea, cei doi au decis sa-si petreaca sarbatorile impreuna. Ambii considera ca fericirea fetitei lor este pe primul loc si vor sa ii fie alaturi Carlei in orice moment, chiar daca mariajul lor a luat…

- Lidia Buble asteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna si a inceput deja pregatirile in asteptarea lui Mos Craciun! Intr-un interviu pentru HeyNews.ro artista a dezvaluit unde va face Craciun si a vorbit de Sarbatorile de Iarna din copilarie. Pentru cei mai multi dintre noi, Craciunul este o sarbatoare…

- Cei care nu mai au rabdare pana in 25 decembrie il pot vedea pe Moș la „Craciunul din 21”, un eveniment care bucura și incalzește sufletele oamenilor in pragul Sarbatorilor de Iarna. Cadouri pentru cei mici, concerte și multa veselie ii așteapta pe cei care vor petrece in Piața Cetații din Alba Iulia. …

- Vor sa faca Craciunul romanește! Tongalezul Moa Mua Maliepo și neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetele de la CSM București, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbiști vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Vezi galeria foto + 2 + 2 Cei doi „tigri” și-au…

- Centrul de Afaceri și Expoziții Bacau a gazduit ieri, la pranz, o masa rotunda cu tema „Dezvoltatrea și promovarea fotbalului feminin bacauan”. La evenimentul organizat de clubul bacauan FCM 2012 Pisicile Roșii au participat președintele F.R.F. Razvan Burleanu, managerul pentru dezvoltare fotbalistica…

- Atacantul lui Arsenal, Alexis Sanchez, s-a hotarat in privința viitoarei sale destinații. Potrivit presei din Anglia, este decis sa semneze cu Manchester City, grupare pregatita de fostul sau antrenor de la FC Barcelona, Pep Guardiola. Aceeași sursa susține ca, pentru a colabora din nou cu Guardiola,…

- Iuliana Luciu, mesaj inainte de sarbatori. Sora Nicoletei și-a amintit cu placere de perioada in care era copil și petrecea Craciunul in sanul familiei. Iuliana Luciu a scris pe contul de socializare, despre modul in care generația sa aprecia cadourile de Craciun. Iuliana Luciu recunoaște ca a fost…

- Final fericit in povestea cainelui politist din Vrancea, iesit la pensie, batran si bolnav, dupa ani intregi in care s-a confruntat cu tot felul de raufacatori. Gula, ciobanescul german de 11 ani, bolnav de artrita, scos la licitatie in momentul in care varsta si starea de sanatate nu i-au mai permis…

- Daca obișnuiați sa vorbiți ore in șir despre cele mai marunte lucruri, dar acest lucru s-a schimbat in ultima vreme, e posibil ca relația voastra sa se fi deteriorat. Daca nici macar prin mesaje pe telefon nu mai corespondați și cand va intalniți fața in fața, discuția este foarte seaca, atunci…

- Autor: Bartos Erika Asa cum ne-am obisnuit deja si acest volum din seria Bobita si Buburuza cuprinde doua povestiri: „Mos Craciun” si „Craciunul”. In prima dintre ele, micutele personaje, cuprinse de febra asteptarii lui Mos Craciun, asemenea copiilor din intreaga lume isi pregatesc incaltarile pentru…

- "Prima serbare la scoala nu se uita niciodata! Mai ales daca prinzi renul lui Mos Craciun! Sa speram ca sania va mai zbura!", a scris Andra pe Facebook. Postarea a avut 25.000 de likeu-uri si aproape 300 de distribuiri. Andra formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruțași…

- Cantareața de muzica lautareasca Gabi Lunca a facut lumina dupa ce s-a spus ca ar avea mari probleme de sanatate. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu celebra artista Loredana Groza , este o renumita interpreta de muzica lautareasca din Romania. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit…

- “Craciunul lor in mainile tale!” este un proiect caritabil cu traditie in Arad, care este la a VII-a ediție și are ca scop colectarea de fonduri si bunuri pentru mai multe familii nevoiase din judet, intr-un mod inedit: te implici direct fie prin participarea la sesiunile foto cu Moș…

- Sarbatorile de iarna sunt prilejul cel mai potrivit pentru fapte bune și pentru a vedea nevoile celor din jur, mai puțin favorizați. Sigur, asta ar trebui sa se intample in fiecare zi, insa cu atat mai mult cand se apropie Craciunul, cand fiecare casa ar trebui sa celebreze Nașterea Domnului și fiecare…

- Angelina Jolie si Brad Pitt au ajuns la o intelegere de dragul celor sase copii, potrivit publicatiei Inquistir. Vor petrece Craciunul impreuna, dar acest lucru nu inseamna ca se vor impaca, ci doar ca vor incerca sa interactioneze ca o familie obisnuita, lipsita de disensiuni in perioada sarbatorilor…

- Pentru cei care sarbatoresc Craciunul pe 25 decembrie, astazi vine Moș Nicolae. El imparte, ca si Mos Craciun, daruri celor mici. Mai veche este insa traditia pedepsirii copiilor neascultatori cu nuielusa lasata in incaltarile lor in noaptea de 5 spre 6 decembrie.

- Incep spectacolele de Craciun, vine Mosul, ne bucuram, cantam, dansam, si mai ales rezonam cu totii, bunatate. Pe 8 decembrie 2017, elevii Scolii Postliceale Carol Davila Galati organizeaza un eveniment cu iz de spectacol pentru inimi. Se va canta, dansa, bobocii vor concura in probe de tinute si intre…

- Craciunul anului 2017 este insuflețit de un concept concretizat intr-o imagine primitoare și jucaușa, o aranjare calda a spațiului din Piața Unirii, o abordare noua a evenimentelor care strang toți oradenii familiei laolalta. Concret, din punct de vedere al spațiului, anul acesta organizatorii…

- Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Este cunoscuta ca o persoana nonconformista, care prefera, de fiecare data cand iese in public, sa-si ascunda parul natural. Cantareata a dezvaluit si motivul pentru care procedeaza astfel. A

- Delia vorbeste, in exclusivitate pentru "Xtra Night Show", despre faptul ca ar vrea sa incerce ritualul saman din Peru, dar a dezvaluit și cum se relaxeaza. De asemenea, vestita Delia a raspuns și la cea mai intalnita intrebare a fanilor, aceea fiind "De ce iți ascunzi parul?".

- Delia a lansat, vineri, videoclipul piesei ”Fata lu tata”, care a starnit intrebari in randul fanilor ei. Admiratorii vedetei au fost impresionati de barbatul care l-a interpretat pe tatal acesteia in clip si asemanarea celor doi.

- Anul 2017 a adus mai multe zile libere pentru angajatii din Romania. Acestia au avut parte si de cateva mini-vacante. Anul viitor va adujce si el mai multe zile libere. In total, romanii vor avea parte de 12 zile libere pe parcursul anului viitor. Iata care vor fi zilele libere de care vor beneficia…

- BERBECVa bucura o reusita in afaceri sau o colaborare care se incheie cu succes. Sunteti optimist si relaxat!TAURAstazi ati putea primi o propunere ce ar putea sa va ia prin surprindere. Poate fi vorba despre o cerere in casatorie.

- Delia este o artista extrem de indragita, iar aceasta isi surprinde mereu fanii cu ceva fresh si inedit. La nicio luna de cand a filmat videoclipul la piesa Verde Imparat, aceasta a inceput filmarile la un nou clip.

- Primul transplant de rinichi de la copil la copil a fost realizat zilele acestea la Spitalul „Dr. C.I. Parhon“, din Copou, acesta fiind totodata si cel de-al 200-lea transplant din cei 17 ani de activitate ai Centrului de Transplant Renal din Iasi. Copilul din Botosani, in varsta de cinci ani care…

- Sore a marturisit ca vrea sa se casatoreasca si asta cel tarziu pana in 30 de ani. Cantareata viseaza la o nunta pe malul marii acolo unde ar putea purta o rochie lejera, de vis. Nu isi doreste o petrecere prea mare, una restransa, cu familia, prietenii si apropiatii.

- A inceput numaratoarea inversa! Se pare ca in estul Londrei a fost deja observat renumitul camion Coca-Cola, potrivit Mirror. Camionul iluminat, care are imaginea lui Moș Craciun, calatorește...