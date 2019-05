Ce plan avea Dragnea, daca romanii nu ar fi iesit la vot si ce au obtinut ceilalti - Filmul unor alegeri care inca se joaca

Stiri pe aceeasi tema

- Peneliștii au așteptat anunțarea exit-poll-urilor, iar la aproximativ o ora de la inchiderea urnelor sarbatoreau alaturi de liderii aradeni ai partidelor, Gheorghe Falca, Calin Bibarț, Sergiu Bilcea. Și la USR a fost o seara de sarbatoare. Procentul de aproximativ 20% le-a dat incredere celor din Alianța…

- “A zis ca o sa se mai gandeasca, e stilul domniei sale, nu ma mira. Cand te crezi stapanul partidului asa patesti. El tot timpul s-a crezut stapanul partidului, dar noi nu am inteles acest lucru decat foarte tarziu”, a afirmat Marian Oprisan, duminica, la plecarea de la sediul PSD, intrebat daca i-a…

- Marian Oprișan susține ca, daca PSD obține la alegerile europarlamentare un scor sub 30%, Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze. „PSD în mod normal ar trebui sa câștige alegerile pentru ce a facut la guvernare. Daca nu câștiga, înseamna ca a greșit undeva. Daca pierde…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, susține ca la ora 21:00 Liviu Dragnea ar putea sa-și anunțe demisia. Declarațiile Ralucai Turcan vin in contextul in care PSD inregistreaza cifere dezastruaose la aceste alegeri europarlamentare, iar referendumul convocat de Klaus Iohannis a fost validat.…

- Campania electorala a demarat in forta, dar fara sa aduca nimic nou. Temele sunt aceleasi din precampanie. Oamenii sunt aceiasi. Pana si sondajele ofera aceleasi rezultate. In functie de comanditari sau intentiile caselor de sondare, ierarhizarea facandu-se in functie de simpatii sau antipatii personale.…

- "Eu cred ca, de data aceasta, alegerile europarlamentare au o alta semnificatie decat cei 33 de europarlamentari care vor merge la Bruxelles. Cred ca este un moment in care, prima data dupa decembrie 2016, oamenii au ocazia sa-si spuna parerea despre ce s-a intamplat in ultimii doi ani si jumatate.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a lansat un nou atac la adresa fostului sau coleg de partid, Liviu Dragnea. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca alegerile europarlamentare au, de data aceasta, o alta semnificatie decat desemnarea celor 33 de europarlamentari care vor merge la Bruxelles,…

- "Eu cred ca, de data aceasta, alegerile europarlamentare au o alta semnificatie decat cei 33 de europarlamentari care vor merge la Bruxelles. Cred ca este un moment in care, prima data dupa decembrie 2016, oamenii au ocazia sa-si spuna parerea despre ce s-a intamplat in ultimii doi ani si jumatate.…