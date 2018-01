Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului…

- 37 de lifturi noi vor fi instalate in acest an in sectoarele Botanica, Centru si Buiucani. Reprezentantii "Liftservice", care vor efectua lucrarile de montare, au intocmit deja o lista din 17 blocuri locative unde vor fi montate noile ascensoare si spun ca vor porni

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Primaria Capitalei va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard de otel, a anuntat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, aceasta fiind una dintre masurile pe care le va lua municipalitatea pentru fluidizarea traficului.…

- Peste 4.500 de copii cu dizabilitati din Capitala au primit in total peste 3,12 milioane de euro incepand din luna august, cand Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat un proiect de hotarare prin care se acorda suma de 1.000 de lei lunar parintilor copiilor cu incadrare in grad…

- Primaria Capitalei ar fi lasat sute de copii cu dizabilitați fara stimulentul de 1.000 de lei. Acestea acuzațiile grave lansate de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD). Stimulentul a fost sistat pe motiv ca parinții ar avea datorii intre 1 și 3 lei. Consiliul General al…

- Protest spontan in Bucuresti! In jurul orei 7:00, zeci de taximetristi au parcat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de cea mai recenta hotarare adoptata de Primaria Capitalei, care prevede ca toate firmele de taximetrie vor avea nevoie de licenta, inclusiv Uber, iar taximetristii trebuie sa trebuie…

- „Finantarea din surse imprumutate permite autoritatilor locale sa implementeze mai multe proiecte de investitii intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere ca necesitatile de finantare a cheltuielilor de capital depasesc resursele proprii care sunt limitate. Ca urmare, a aparut necesitatea…

- Gabriela Firea face schimbari in Capitala fara sa il pese ca poate sa distruga natura, mai concret o parte din Padurea Banesa! Un Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma in drum public, pentru accesul intr-un cartier rezidential…

- Cine aude cifra de 11% a creșterii natalitații in București ar putea crede ca in Capitala copiii cresc ca Fat-Frumos. Dar nu este așa. Pomenile electorale acordate de primarul general au majorat populația Capitalei cu 11% doar in ultimele 4 luni. Din luna august pana acum, circa 220.000 de mame care…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale si va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoate de catre companiile infiintate de Primaria…

- Primaria Capitalei a inaugurat, luni, noul spital de ortopedie Foisor, in care s-au investit aproape 50 de milioane de euro, si care a devenit, astfel, unul dintre cele mai spitale de ortopedie din Europa. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog,…

- Incendiu intr-un bloc de locuit din sectorul Buiucani al capitalei. Ajunși la fața locului, pompierii le-au cerut locuitorilor sa evacueze apartamentele dupa ce un incendiu a izbucnit la etajul 16. O persoana a ramas blocata in lift. Pompierii incearca sa o scoata de acolo. Incendiul a izbucnit in…

- Primarul general a explicat ca municipalitatea detine jumatate din suprafata terenului. Edilul sef a precizat ca acest subiect a fost abordat miercuri atat la Palatul Victoria, intr-o intrevedere cu premierul si cei doi vicepremieri, cat si in cadrul unei intalniri cu liderii coalitiei de…

- „Decizia doamnei Firea de a organiza un targ in Piata Victoriei este total neinspirata. Este o greseala foarte mare, dar, din ce o cunosc eu, si din experienta pe care o am alaturi de ea, doamna Firea nu se va lasa si va merge pana la capat cu acest targ. Nu renunta, chiar daca si premierul a atentionat-o.…

- Mai multi protestatari bucureșteni vor sa impiedice amenajarea Targului de Craciun Mai multi protestatari s-au adunat, sambata dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a incerca sa impiedice amenajarea Targului de Craciun de catre Primaria Municipiului Bucuresti, programat pentru perioada…

- In pofida ploii, protestatarii au scandat impotriva Guvernului, dar si impotriva primarului Capitalei Gabriela Firea. La un moment dat, o mare parte a celor aflati in Piata Victoriei s-au prins in Hora Unirii, pe care au incheiat-o in aplauze. Mitingul s-a desfasurat sub titulatura…

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piața Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului și au cantat Imnul Național. Oamenii sunt echipați cu umbrele pentru a se proteja de ploaie și câțiva au pancarte. Ei își manifesta…

- Primaria Capitalei le acorda titlul de cetațeni de onoare pentru trei militari, care au participat la Jocurile Invictus. Aceștia sunt militari care au servit in teatre de operațiuni importante și au suferit rani grave.Dupa ce a disparut de Ziua Naționala și nu a participat la parada militara,…

- Panica azi noapte intr-un bloc din Capitala. Un apartament dintr-un bloc din zona Bobocica a luat foc, iar pompierii au fost nevoiți sa evacueze toata scara, din cauza fumului gros. Trei persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in cadrul comandamentului de iarna organizat in aceasta dimineata masurile pe care primaria Generala le-a dispus dupa ce meteorologii au emis mai multe coduri de vreme rea. Edilul sustine ca toate primariile din Capitala sunt pregatite pentru sezonul de…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 39 de voturi „pentru", 8 "impotriva" si 3 abtineri. Potrivit proiectului de hotarare, Protoieria Sectorului 6 ar fi gasit doua terenuri, pe strada Cernisoara nr. 28, de 198 de metri patrati, care a si fost cumparat, si pe strada Dagata nr. 6, pentru…

- "Factura nu se majoreaza la apa calda si caldura, iar furnizarea apei calde si a caldurii nu este sub nicio forma in pericol. Si garantez inca o data bucurestenilor ca decizia noastra este una foarte clara, foarte ferma si implicarea de asemenea. Nu se majoreaza factura si nici nu este in pericol…

- Anul acesta, Bucureștiul va avea pentru prima data masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. In plus, primarul general a declarat ca bucureștenii vor…

- Primaria Capitalei ar putea atribui, in mod gratuit, Protoieriei Sectorului 6 un teren din cartierul Militari pentru a fi construita o biserica, se arata intr-un proiect publicat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), programat pentru sedinta de miercuri. …

- Dosarul de candidatura pentru relocarea sediului Agentiei Europene a Medicamentului a fost realizat de institutiile centrale ale statului, nu de municipalitate, transmite, marti, Primaria Capitalei, precizand ca nu a avut nicio legatura cu alegerea cladirii propusa de Romania pentru gazduirea EMA.…

- La sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa se discute darea in folosinta gratuita catre Proroieria Sectorului 6 a unui teren cu o suprafata de 149 de metri patrati, de pe strada Cernisoara, pentru a se construi o biserica in cartierul Militari. „Prin…

- Primaria Capitalei anunța organizarea unui targ de joburi, in zilele de 17 și 18 noiembrie, in vederea ocuparii celor peste 2.000 de posturi disponibile aflate in portofoliul celor douazeci și doua de companii municipale. Targul de joburi 2017 va avea loc in incinta spațiului expozițional al Institutului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, cateva dintre proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri, printre acestea fiind inaugurarea Parcului Centenarului, ce va fi amplasat in zona Eroilor, si transformarea holurilor primariei in muzeu. "Ne dorim sa inauguram anul viitor un…

- "Ne-am gandit, așa, pentru comparație, sa vedem ce am fi putut face cu banii aceștia, ce ar fi putut face Bucureștiul cu aceasta suma cuprinsa intre 440-616 milioane euro. Ar fi putut sa iși asigure flota de autobuze pentru urmatorii 20 de ani, vorbim de 1.760 de autobuze, care ar fi putut sa fie…

- Spirite incinse intr-un bloc de pe strada Milescu Spataru din Capitala. Locatarii se plang ca, de jumatate de an, subsolul cladirii este plin cu apa din cauza unei tevi defecte a retelei de alimentare.

- 400 de autobuze noi Euro 6 pentru RATB. Primaria Municipiului București (PMB) mai face o incercare, in ceea ce privește achiziționarea de autobuze noi pentru transportul public din Capitala. Astfel, termenul de depunere a ofertelor la noua licitatie organizata de Primaria Capitalei pentru cumpararea…

- Primaria Chisinau informeaza ca blocurile de locuințe din capitala, gestionate de municipalitate sunt conectate in totalitate la agent termic. De asemenea, sunt asigurați cu caldura și consumatorii din sectorul Ciocana, reprezentat exclusiv de gestionari privați ai fondului locativ.

- Pe parcursul zilei de 4 noiembrie, orele 08.00 – 21.00, va fi sistata parțial circulația rutiera la intersecția strazilor Lunca Bicului – Uzinelor și Industriala, in legatura cu executarea lucrarilor de construcție a sensului giratoriu, anunța NOI.md cu referire la Primaria Capitalei. Astfel, transportul…

- "Ne-am intalnit astazi pentru a identifica soluții rapide și eficiente pentru rezolvarea unor probleme care treneaza de prea mult timp. Autoritatea locala și autoritatea centrala trebuie sa puna bazele unui parteneriat clar, cu rezultate concrete pentru cetațeni. Autoritatea locala este in intregime…

- Posibilitatea preluarii de catre Primaria Municipiului București a Metrorex, implementarea biletului unic de transport in zona București-Ilfov, modernizarea Centurii Capitalei, situația lucrarilor la Pasajul Domnești, precum și alte aspecte care vizeaza imbunatațirea condițiilor de trafic din Capitala,…

- Fostul lider USR, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca nu il intereseaza o candidatura la prezidentiale, dar vrea sa intre iar in cursa pentru Primaria Capitalei. “Ma intereseaza ca in 2020 sa candidez la Primaria Bucuresti”, a spus NiIcusor Dan intr-un interviu pentru Libertatea.

- Primaria Capitalei vrea sa taie bani de la infrastructura, constructii si energie termica si sa dea pentru statui si Patriarhia Romana, potrivit noii rectificari bugetare ce va fi supusa votului Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de azi. Totodata, munipalitatea…

- Licitația pentru achizția a 400 de autobuze noi in Capitala se reia pe 2 noiembrie. Primaria Capitalei va ridica joi suspendarea licitatiei, iar noile oferte vor putea fi depuse pana pe 10 noiembrie. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca procedura…

- Noua rectificare prevede suplimentarea bugetului alocat pentru invatamant cu 23,9 milioane de lei, ajungand la aproape 140,7 milioane de lei, pentru programul "Reabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti", cofinantat din credit BEI. Pentru invatamantul secundar inferior se adauga, de asemenea,…

- Primarul Capitalei le garanteaza bucurestenilor ca nu se pune problema intreruperii furnizarii apei calde sau a caldurii. ” Cine mai face astfel de afirmatii pe viitor ne vom rezerva si noi dreptul sa ne aparam in instanta, pentru ca nu putem sa stam nepasatori sa vedem cum vine cate cineva si ce interese…

- Gestionarii blocurilor din fondul locativ municipal din Chișinau au semnat in mare parte pașapoartele tehnice pentru livrarea agentului termic. La aceasta etapa, caldura este in 10% din aceste blocuri.

- Uniunea Salvati Romania a anuntat ca va ataca cu recurs decizia Tribunalului Bucuresti prin care s-a respins actiunea de anulare a celor 22 de societati comerciale infiintate de Primaria Capitalei. "Saptamana aceasta a fost pronuntata o prima sentinta, de respingere a actiunii USR de anulare…

- Pentru ca protestul a fost interzis de Primaria Capitalei și Primaria Bragadiru, participanții au marșaluit in tacere pe trotuar și au afișat mesaje adresate autoritaților precum și șoferilor aflați in trafic, șoferi care au claxonat in continuu in semn de susținere. Deoarece refuzarea de catre autoritați…