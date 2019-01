Ce piese se ascultau in urma cu 20 de ani!

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „God’s Plan” a lui Drake conduce topul Spotify pe 2018 al celor mai ascultate piese alese pentru realizarea exercitiilor fizice. Cu peste 43,5 milioane de liste de muzica dedicate exercitiilor fizice, Spotify evalueaza anual ce piese au fost preferate de ascultatori. Single-ul rapperului canadian,…

- Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia. Starul a scris pe internet ca el și soțul lui, artistul siriano-suedez Jwan Yosef, precum și fiii lui, Matteo si Valentino, sunt „complet indragostiți de ea”.

- Vocea lui Calum Scott a facut cunostinta cu publicul odata cu albumul sau de debut, “Only Human”. Albumul a fost produs alaturi de Fraser T Smith (Adele, Ellie Goulding), Jayson DeZuzio (Imagine Dragons) si Oscar Gorres (Taylor Swift, Britney Spears). Datorita calitatilor vocale aparte ale artistului,…

- Potrivit unul clasament publicat de revista de specialitate Forbes, cântareața americana Katy Perry ocupa primul loc în topul celor mai bine platite artiste ale anului 2018, cu venituri de 83 de milioane de dolari în anul financiar cuprins între iunie 2017 si iunie…

- Festivalul de Teatru Dom 100, organizat de Asociația Culturala Contrasens, va așteapta și in urmatoarele zile sa va bucurați de producții ale unor teatre invitate din toata țara. Intrarea e libera, iar experiența, unica. The post Festivalul de Teatru Dom 100 continua. Piese una și una, la Timișoara…

- Sanda Weigl incheie turneul sau „Lost in The Stars – The music of Kurt Weill” din Romania cu un concert la ARCUB. Dupa ce a fost prezentat la Barbes Brooklyn, in New York, la BKA-Theater și Berliner Ensemble din Berlin și in diferite orașe din Romania, proiectul Lost in the Stars aduce marți, 27 noiembrie,…

- Cantareața americana Britney Spears va fi platita regește pentru show-urile pe care urmeaza sa le susțina anul viitor in Las Vegas. Potrivit Infobae, Britney Spears va incasa 507.000 de dolari pentru fiecare concert pe care il va susține in Las Vegas incepand de anul viitor. Astfel, cantareața americana…