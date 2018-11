Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu iși aniverseaza ziua de nume in data de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. In data de 30 noiembrie este sarbatoarea Sfantului Andrei , zi in care foarte mulți romani iși aniverseaza ziua de nume. Este și cazul multor vedete din showbiz-ul romanesc, inclusiv…

- In prag de Centenar, Ștefan Gros, un cioban de 101 ani, din județul Hunedoara, a ținut un discurs emoționat in timpul unei ședințe solemne a colegiului prefectural. Batranul a indemnat la unitate și a spus ca se roaga lui Dumnezeu sa existe ințelegere intre toți romanii. „Ma rog pentru toti romanii…

- Romania este prezentata de autorii clipului ca fiind un „salas pentru ultimii lupi liberi din Europa". (vezi secunda 46 a Filmului de prezentare a Romaniei la sarbatorirea Centenarului). Romania este prezentata de autorii clipului ca fiind un „salas pentru ultimii lupi liberi din Europa". (vezi secunda…

- Cinci persoane și-au pierdut viața, vineri, in Italia, dupa ce vremea rea s-a intors in peninsula și mai multe regiuni au fost afectate de ploi torențiale, furtuni puternice și alunecari de teren. Vremea rea a provocat haos si distrugeri in nordul Italiei, in special in provincia din nord-est Belluno.…

- Carmen de la Salciua abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Coboara Doamne pe pamant", un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in societatea romaneasca: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sanatatea noastra, uitam sa iubim, uitam sa fim…

- Recunosti copilul din imagine? Astazi este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, este mama la randul ei si este iubita de o tara intreaga. Cum probabil nu ti-ai dat seama despre cine vorbim, o sa-ti mai dam in continuare cateva indicii.