Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, poate face azi un nou pas spre titlu. PAOK o infrunta pe Atromitos, intr-un meci din etapa a 24-a din campionatul Greciei. Meciul nu e televizat in Romania, dar poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Panathinaikos, in etapa a XXIII-a a campionatului Greciei, informeaza News.ro.Citește și: Gheorghe Hagi este incantat de calificarea in play-off: 'Devenim periculosi' Golurile…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, poate termina campionatul fara infrangere, performanța reușita o singura data in istoria fotbalului din Grecia. Razvan Lucescu are astazi, de la 19:00, ultimul test cu adevarat dificil din acest sezon, in deplasarea de la Panathinaikos. Pentru „verzi"…

- PAOK Salonic și Olympiakos se infrunta in derby-ul campionatului Greciei. Partida a inceput la 19:30, nu e la TV in Romania și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro. live » PAOK - Olympiakos 2-0Au marcat: Vieirinha '4, Biseswar '20 Urmarește AICI partida liveTEXT Oaspeții au fost primiți cu ostilitate…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si cu Alin Tosca rezerva, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorulde 2-1, echipa PAS Giannina, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Greciei.Echipa celor doi romani este neinvinsa in acest sezon, avand 17 victorii si o remiza.…

- PAOK isi continua parcursul perfect in Superliga din Grecia, iar miercuri seara trupa din Salonic a castigat cu 2-1 PAS Giannina cu 2-1, marcand golul victoriei cu trei minute inainte de final. PAOK a condus cu 1-0 la pauza, dar a fost egalata in minutul 52. Swiderski i-a salvat pe alb-negri…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa OFI Creta, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Greciei, relateaza News.ro.Golurile au fost marcate de Matos ’24, Akpom ’35, ’80 si Jaba ’65. PAOK este neinvinsa…

- PAOK Salonic a invins-o pe Larisa, scor 2-1, in etapa a 13-a a campionatului Greciei, si e campioana de toamna, la 7 puncte distanta fata de Atromitos și la 8 fata de Olympiakos. Cu toate acestea, Razvan Lucescu, antrebnorul gruparii alb-negre, a fost victima unui atac fara precedent.