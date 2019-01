Stiri pe aceeasi tema

- Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei…

- Craciun Fericit este una dintre cele mai importante urari din an! Un gand frumos transmis celor pe care ii iubești valoreaza mai mult decat un cadou obișnuit. Ți-am pregatit o selecție a celor mai frumoase Mesaje, Sms-uri și Felicitari! Mesajele de Craciun și cadourile reprezinta surprize…

- Procurorul șef al DNA sustine, intr-un raspuns la o solicitare la STIRIPESURSE.RO, ca discutia cu Florentina Mirica, aparuta in spatiul public, a avut ca scop cautarea unor cai de revitalizare a activitatii DNA, mentionand ca nu i s-a cerut acordul pentru inregistrarea convorbirii, in birou nefiind…

- Google Allo a starnit multe controverse inca de la lansarea in anul 2016. Promovata ca fiind una dintre cele mai sigure platforme pentru mesagerie instant, la care sa apelam pentru desfasurarea de conversatii in intimitate deplina, serviciul Allo trezit suspiciuni privind modul in care Google intervine…

- Atentie, daca ti se repeta aceeasi runa de la o saptamana la alta, este semnalul unui mesaj profund ce ti se retransmite. Runele sunt caractere magice si alfabetice ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice, insa sunt folosite cu succes si in zilele noastre. "Runa"…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica dimineata, dupa cutremurul cu magnitudine de 5,8 grade din judetul Buzau, ca sistemul RO-ALERT nu este menit sa transmita alerte inainte de cutremur, ci ulterior producerii seismului....

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa intalnirea cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ca a discutat cu acesta despre modul si limitele in care in ordonanta de urgenta aprobata luni de Guvern privind legile Justitiei s-au preluat unele dintre recomandarile facute…