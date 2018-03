Ce penthouse superb si-a luat Zayn Malik dupa ce s-a despartit de Gigi Hadid

Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul american Jose Carlos Ramirez a cucerit titlul de campion mondial la categoria super-usoara, versiunea WBC, invingandu-l la puncte, in unanimitate, pe compatriotul sau Amir Imam, in cadrul unei gale care a avut loc sambata seara la arena Madison Square Garden din New York. Ramirez, care a participat…

- La doar cateva zile dupa ce el si Gigi Hadid au anuntat ca au rupt logodna, Zayn Malik a fost surprins de paparazzi. Vizibil ingandurat, tanarul a stat cateva oare la soare in bustul gol, apoi s-a imbracat si a plecat.

- Fostul soț al lui Jennifer Aniston este un barbat prea bine pentru a sta singur dupa desparțirea de faimoasa actrița. Iar cele mai noi zvonuri susțin ca Justin Theroux, 46 de ani ar fi mers mai departe alaturi de o femeie mult mai tanara, și anume fotografa și regizoarea Petra Collins, in varsta de…

- Nu mai putin de 1.600 de opere de arta, printre care lucrari semnate de Picasso, Monet sau Gauguin, obiecte de mobilier si bibelouri ce compun legendara colectie a cuplului Peggy si David Rockefeller, vor fi...

- Vestea momentului in lumea muzicala! Celebrul cantareț Zayn Malik și iubita sa, modelul Gigi Hadid, au facut un anunț la care nimeni nu s-ar fi așteptat. In doar cateva ore, fanii din intreaga lume au aflat și au un mare semn de intrebare!

- Zayn Malik and Gigi Hadid s-au desparțit, dupa mai bine de doi ani de relație. Interpretul și modelul au confirmat acest lucru pe rețelele de socializare. Zayn a scris ca au avut "o relație incredibil de iubitoare, vesela și plina de ințeles". Gigi Hadid a scris și ea ca ii dorește "tot ce e mai bun"…

- Dupa mai bine de doi ani de relație, Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit. Cantarețul a confirmat astazi vestea. Zayn Malik și Gigi Hadid formau poate cel mai adorabil cuplu de pe Instagram. Cantarețul in varsta de 25 de ani a anunțat astazi ca s-a desparțit de Gigi Hadid, cu care era…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Doi oameni au murit si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea, aseara, a unui elicopter, in apele reci ale East River, din metropola americana New York, potrivit CNN. Victimele au ramas blocate in centurile de siguranța, potrivit poliției. ...

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- Miliardarul si fostul primar al New York-ului isi continua cruciada impotriva tigarilor denuntand ”strategiile inselatoare ale industriei tutunului”. Noul ONG va primi, initial, 20 de milioane de dolari de pornire. ”In cursul ultimului deceniu, masurile pentru controlul fumatului sau salvat aproximativ…

- Laurențiu Reghecampf, antrenor la Al Wahda, a facut un gest laudabil pentru o grupa de 2005 a celor de la Kinder Targoviște, formație invitata in Emiratele Arabe pentru a participa la un turneu. Formația care vine din orașul in care fostul antrenor al FCSB-ului s-a nascut, a participat la turneul Abu…

- Cel putin sase persoane au murit in urma intemperiilor produse pe Coasta de Est a Statelor Unite, mii de curse aeriene fiind anulate din cauza rafalelor de vint care au depasit 130 de km/h, relateaza cotidianul The Washington Post. Numerosi copaci au fost doboriti de vint in statele New York, Massachusetts,…

- Mumbai se afla pe primul loc in topul oraselor cu cele mai mari salarii anuale oferite strainilor, urmat de San Francisco, Zurich, Shanghai si Geneva, potrivit unui studiu realizat de HSBC Bank International. In studiu, realizat pe 27.587 de expati, au fost incluse 52 de orase din Asia,…

- Rihanna a sarbatorit 30 de ani intr-un outfit Saint Laurent superb Rihanna a trecut pragul de 30 de ani si a sarbatorit aceasta aniversare printr-o petrecere pe care a organizat-o in New York. La acest eveniment artista si-a facut aparitia purtand un outfit Saint Laurent superb, o rochie fucsia cu multe…

- Otilia nu se oprește insa aici cu surprizele, și il aduce in videoclip, ca invitat special, pe cel alaturi de care formeaza un cuplu in viața reala – cantarețul Sinan Akcil! Inca de la inceputul videoclipului, acțiunea se muta pe o alta planeta din Univers. La bordul unui OZN, Otilia și Sinan…

- Sylvester Gardenzio Stallone a murit in aceasta dimineața, fiind rapus de cancerul de prostata. Actorul și-a ținut boala in secret, insa, in cele din urma, nu a putut-o invinge. Sylvester Stallone (n. 6 iulie 1946, New York) este un actor, regizor și scenarist american.

- De Ziua Indragostiților a petrecut departe la unul dintre cele mai mari show-uri din cadrul Saptamanii Modei de la New York. Blake Lively a fost prezenta la lansarea noii colecții Michael Kors, iar apariția sa nu a fost una peste care puteai trece cu vederea. A purtat o ținuta tematica. Avand in vedere…

- Visa anunța lansarea Studioului de Inovație Visa din Tel Aviv, un spațiu de creație comun în care Visa va lucra cu fintech-uri israeliene pentru a gasi cele mai bune soluții pe care sa le integreze în ecosistemul sau de plați. “Israelul a devenit sediul unei comunitați…

- Saptamana Modei de la New York este o ocazie perfecta pentru numeroase vedete sa apara la prezentarile marilor case de moda in ținute care mai de care mai sofisticate. De la actrițe și cantarețe celebre, la modele de talie internaționale, cu toate s-au adunat pentru a admira cele mai noi colecții ale…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Baiatul lui Marcel Pavel a implinit 22 de ani. Artistul a postat pe contul de socilizare o imagine in care Richard canta la pian in cadrul unui spectacol. Fanii acestuia i-au urat imediat la mulți ani, și mult succes in cariera lui. Marcel Pavel este un tata mandru de cei trei copii ai sai. Astazi,…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- De curand, frumoasa Thalia a participat la eveniment muzical la New York, Thalia a fost printre artistele internaționale care s-au prezentat. Artista i-a impresionat pe fani cu look-ul ei, aratand la 46 de ani mai bine ca oricand!

- Exista o insula ascunsa in New York, interzisa publicului, din cauza faptului ca nu poate fi locuita, fiind impanzita de ierburi si avand un ecosistem sensibil, cu cladiri care stau sa cada la pamant.

- Amazon, JPMorgan si Berkshire vor colabora in vederea si imbunatatirea serviciilor si a reducerii costurilor angajatilor cu ingrijirea sanatatii in SUA. La Bursa de la New York, actiunile distribuitorului de medicamente Express Scripts Holding au scazut marti cu 7,2%, in timp ce titlurile…

- Starul R&B Bruno Mars a castigat principalul premiu al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, duminica seara la New York, refuzandu-le rapperilor Kendrick Lamar si Jay-Z onoarea de a deveni...

- Pretul petrolului a atins cele mai inalte cote din ultimii trei ani. Un baril se vinde cu peste 66 de dolari la bursa din New York si cu peste 70 la cea din Londra. Iar expertii sustin ca tendinta nu se va opri aici. Mai multe cauze au dus la scumpire.

- Producatorul de scaune auto Adient, companie desprinsa din grupul producator de componente auto Johnson Controls, va dezvolta un proiect pilot de invatamant professional dual pentru specializarile de confectioner asamblor articole din textile si tapiter, in cadrul unitatii Adient Trim din…

- Simona Halep (1 WTA) va juca impotriva japonezei Naomi Osaka (72 WTA), invingatoare in fața lui Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni, scor 6-4, 6-2. Partida se va disputa luni și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Naomi Osaka reprezinta Japonia,…

- Fotocredit: SKODA SKODA a vandut in 2017 nu mai puțin de 1.200.500 de automobile, valoare ce depașește cu 6.6% performanțele anului precedent și stabilește totodata un nou record istoric pentru cehi. A fost pentru cel de-al patrulea an consecutiv in care SKODA reușește sa vanda peste un milion de…

- Un fost agent al CIA (Agenția Centrala de Informații) a fost arestat luni pe motiv ca deținea, în mod ilegal, informații clasificate ce pune în pericol securitatea naționala. Jerry Chun Shing, în vârsta de 53 de ani, a fost arestat luni seara când…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Un filosof scolit la faimosa universitate Oxford crede ca alegerile dificile sunt o binecuvantare si ca „o lume plina doar de alegeri usoare ne-ar face sclavii motivelor“. „Alegerile dificile sunt grele nu din cauza noastra sau a ignorantei, sunt dificile pentru ca nu exista cea mai buna alegere“, afirma…

- Temperaturile glaciale sunt vinovate de moartea a 22 de persoane in Statele Unite. Duminica, termometrul afisa o temperatura de -15° Celsius pe aeroportul JFK din New York, unde domneste haosul, din cauza numeroaselor anulari si amanari ale curselor aeriene. Terminalul 4 a fost partial inundat…

- Trump a dat termen pentru suspendarea Loteriei vizelor pana pe 5 martie și spune ca negociaza cu democrații acest lucru la schimb cu DACA, legea privind deportarea imigranților aflați pe teritoriul SUA. Președintele american Donald Trump a reiterat nu va sprijini o legislație care sa protejeze sute…

- Nicki Minaj si Nas s-au despartit dupa 7 luni de relatie. Artista (35 de ani) si Nas (44 ani) si-au spus ADIO de Sarbatori, iar cauza despartirii are a face cu distanta dintre cei doi. Nicki locuieste in California, in timp ce Nas este stabilit de ani buni la New York. Cei doi au inceput sa formeze…

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu presedintia mea. Cand a fost concediat, nu si-a pierdut doar slujba, ci si mintile. El nu reprezinta nimic pentru mine, este doar pentru el", a declarat Trump. Declaratia lui Trump vine dupa ce Steve Bannon a catalogat o intalnire, in iunie 2016, a unui…

- Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei Astrobiology, informeaza Space.com.…

- Un apropiat al fostului cuplu a dezvaluit ca presedintele PRU, Bogdan Diaconu, s-a despartit de starleta TV, Rocsana Marcu, de doua luni, si ca cei doi îsi petrec sarbatorile separat.

- Topul pieselor de Craciun. Ed Sheeran detroneaza hiturile clasice ale lui George Michael si Mariah Carey. Single-ul „Perfect” se afla pe primul loc in topul britanic. Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate”…