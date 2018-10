Stiri pe aceeasi tema

- Considerata unul dintre etaloanele valorii in Romania, Nadia Comaneci este, fara dar și poate, un nume cu care ne mandrim cu toții. In varsta de 56 de ani, fosta gimnasta incaseaza bani din diverse locuri, printre care și statul roman, sub forma pensiei.

- Petre Apostol Ieri, la Palatul Administrativ din Ploiesti, au fost prezentate detalii atat despre un program prin care se doreste relansarea gimnasticii romanesti, cat si despre Campionatele Nationale de Gimnastica – o competitie care reprezinta o verificare pentru Campionatele Mondiale, intr-o conferinta…

- Ar putea sa va ia mai mult timp decat va așteptați rezolvarea unei probleme, lamurirea unei situații. O imprejurare norocoasa pentru voi: veți fi acolo unde se intampla ceva deosebit, vedeți cu ochii voștri, intrați in posesia unei informații importante pentru voi.

- Drama Larisei Iordache. Dupa doua intervenții chirurgicale nereușite in Romania, gimnasta a trecut printr-o noua operație a tendonului ahilian, de aceasta data la Viena, la clinica Wiener Privatklinik. Larisa, 22 de ani, a fost operata de profesor doctor Weinstabl, prin intervenția lui Octavian Bellu…

- Simona Halep s-a distanțat serios de numarul 2 în clasamentul WTA dupa turneul de la Montreal. Asta dupa ce Halep se afla în finala turneului, iar Caroline Wozniacki a fost eliminata înca din runda a doua în Canada.

- Informații explozive de Casa Naționala de Pensii Publice! CNPP a dezvaluit care este cea mai mare pensie speciala din Romania și cine o primește. Suma este de-a dreptul uriașa!Intr-un raspuns oferit site-ului Bugetul.ro, Casa Naționala de Pensii Publice a dezvaluit... Citește AICI care este cea mai…

- A trecut mult, a trecut puțin? Pentru unii era parca ieri, cand tabela electronica de la Montreal era data peste cap de o cifra nelauta in calcul, nota 10. Un maxim absolut care insemna perfecțiunea unei pasari-copile in zbor. Numele consacrat ca simbol al perfecțiunii imposibile era al romancei Nadia…

- Pe 17 iulie 1976 a inceput la Montreal, Canada, a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vara. Aceasta ediție s-a desfașurat in perioada 17 iulie-1 august 1976, orașul canadian obținand dreptul de a organiza aceste jocuri in mai 1970, in detrimentul orașelor Moscova și Los Angeles. La Jocurile Olimpice…